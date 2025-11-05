हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स

ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स

पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से लोकल बैंक ऑफिसर के 700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है. जिनके लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 05 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है. बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के कुल 750 पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 23 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार PNB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवार को बैंकिंग की बुनियादी जानकारी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जाएगी  SC/ST उम्मीदवारों को पांच वर्ष, OBC उम्मीदवारों को तीन वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को दस वर्ष की आयु छूट का लाभ मिलेगा.

शानदार सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके साथ ही बैंक के नियमों के अनुसार भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट व लोकल लैंग्वेज टेस्ट, और साक्षात्कार (इंटरव्यू). लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता जैसे विषयों पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 150 अंकों के होंगे. हर गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

परीक्षा में सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है, जबकि SC/ST/OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे, उन्हें आगे स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन सभी चरणों के कुल प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं SC/ST और दिव्यांग (PWD) उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क केवल 59 रुपये रखा गया है. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

कैसे आवेदन करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को PNB की आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाना होगा. वहां “Recruitment for Local Bank Officer (LBO) 2025” के लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक प्रति प्रिंट कर लें.

यह भी पढ़ें - भारत के शिक्षण संस्थानों ने फिर बजाई एशिया में सफलता की घंटी, 7 भारतीय यूनिवर्सिटीज टॉप-100 में शामिल

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 05 Nov 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
JObs PNB Recruitment 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी?
‘आपके लिए मेरे पास चार शब्द हैं...’, ट्रंप का नाम लेकर ऐसा क्यों बोले न्यूयॉर्क के नए मेयर ममदानी?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
ट्रेंडिंग
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
यूटिलिटी
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
ABP NEWS
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Embed widget