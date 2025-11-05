ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक (PNB) आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है. बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के कुल 750 पदों पर भर्ती निकाली है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 23 नवंबर 2025 तक चलेगी. इच्छुक उम्मीदवार PNB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना जरूरी है. साथ ही उम्मीदवार को बैंकिंग की बुनियादी जानकारी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें छूट दी जाएगी SC/ST उम्मीदवारों को पांच वर्ष, OBC उम्मीदवारों को तीन वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को दस वर्ष की आयु छूट का लाभ मिलेगा.

शानदार सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये तक का वेतन मिलेगा. इसके साथ ही बैंक के नियमों के अनुसार भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी.

ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग टेस्ट व लोकल लैंग्वेज टेस्ट, और साक्षात्कार (इंटरव्यू). लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता जैसे विषयों पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 150 अंकों के होंगे. हर गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

परीक्षा में सामान्य और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है, जबकि SC/ST/OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे, उन्हें आगे स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन सभी चरणों के कुल प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं SC/ST और दिव्यांग (PWD) उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क केवल 59 रुपये रखा गया है. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

कैसे आवेदन करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को PNB की आधिकारिक वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाना होगा. वहां “Recruitment for Local Bank Officer (LBO) 2025” के लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरना होगा. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और उसकी एक प्रति प्रिंट कर लें.

