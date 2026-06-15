ओडिशा में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026 : ओडिशा सब-ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OSSSC) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत नर्सिंग ऑफिसर के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए राज्य के सभी 30 जिलों में कुल 5,989 पदों को भरा जाएगा. GNM डिप्लोमा और B.Sc. Nursing की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में जो अभ्यर्थी हेल्थ सेक्टर में स्थायी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर साबित हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ओडिशा में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती के लिए कौन अप्लाई कर सकता है.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

OSSSC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 6 जुलाई 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि आवेदन फॉर्म को जमा करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2026 तय की गई है. परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड जारी होने से जुड़ी जानकारी आयोग बाद में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें.

ओडिशा में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है. इसके साथ ही उसके पास जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) डिप्लोमा या B.Sc. Nursing की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवार के पास ओडिशा नर्सिंग काउंसिल या भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) से मान्यता प्राप्त किसी भी राज्य नर्सिंग काउंसिल का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र होना जरूरी है. यह जिला कैडर भर्ती है, इसलिए उम्मीदवार ने कम से कम कक्षा 7वीं या उससे ऊपर की परीक्षा उड़िया भाषा विषय के साथ पास की होनी चाहिए.

आयु सीमा क्या है?

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 38 साल तय की गई है. वहीं, SC, ST, SEBC और महिला उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य लागू नियमों के तहत भी आयु में राहत का फायदा मिल सकता है.

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को ओडिशा संशोधित वेतनमान (ORSP Rules 2017) के पे-मैट्रिक्स लेवल-8 के तहत वेतन दिया जाएगा. इस पद पर शुरुआती बेसिक सैलरी 29,200 रुपये प्रति माह होगी, जो बढ़कर 92,300 रुपये तक जा सकती है. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सरकारी सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा.

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कैसे होगी चयन प्रक्रिया?

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा ऑफलाइन OMR मोड में आयोजित होगी, जिसमें 100 MCQ पूछे जाएंगे. परीक्षा का टाइम 2 घंटे होगा और इसमें 0.25 नंबर की निगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.

आवेदन कैसे करें?

1. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले OSSSC की आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

3. लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी सभी जरूरी जानकारी भरें और फोटो, साइन समेत जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

4. फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों को अच्छी तरह जांच लें और लास्ट सबमिशन के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

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