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हिंदी न्यूज़शिक्षाBDS Students Scholarship 2026: डेंटल की पढ़ाई का सपना होगा पूरा, इन स्कॉलरशिप योजनाओं से मिलेगी तगड़ी आर्थिक सहायता

BDS Students Scholarship 2026: डेंटल की पढ़ाई का सपना होगा पूरा, इन स्कॉलरशिप योजनाओं से मिलेगी तगड़ी आर्थिक सहायता

BDS छात्रों के लिए केंद्र सरकार-राज्य सरकारों द्वारा कई छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनके तहत फीस सहायता और लाखों रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Jun 2026 09:47 AM (IST)
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  • बीडीएस छात्रों हेतु केंद्र-राज्य सरकार की अनेक छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं.
  • CSSS, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम करती हैं.
  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर, दस्तावेज जमा करें.

Scholarship for BDS Students: अगर आप भी डेंटल के फील्ड में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके बेहद ही काम आने वाली है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई स्कीम चलाई जाती हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. देश में हर साल लाखों बच्चे इस फील्ड में जाने का सपना देखते हैं लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स का ये सपना साकार हो पाता है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं.  

देश में डेंटल (BDS) की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से वे अपनी पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम कर सकते हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें छात्रों को फीस, मेंटेनेंस अलाउंस और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं. इन योजनाओं का लाभ मेरिट, पारिवारिक आय और आरक्षित वर्ग की पात्रता के आधार पर दिया जाता है.

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम (CSSS)

शिक्षा मंत्रालय की ओर से चल रही यह योजना उन छात्रों के लिए है जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 80 प्रतिशत छात्रों में स्थान हासिल किया हो. इस योजना के तहत पात्र छात्रों को हर वर्ष 10,000 से 20,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है. इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए.

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SC/ST/OBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप

राज्य सरकारों द्वारा संचालित यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए है. इसके तहत ट्यूशन फीस, परीक्षा शुल्क और अन्य शैक्षणिक खर्चों में सहायता प्रदान की जाती है. कई राज्यों में छात्रों को अतिरिक्त मेंटेनेंस भत्ता भी दिया जाता है.

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP)

केंद्र और राज्य सरकारों की कई स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए आवेदन NSP के माध्यम से किया जा सकता है. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां छात्र एक ही जगह पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

आवेदन के लिए क्या जरूरी है?

  • 10वीं और 12वीं की मार्कशीट
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • कॉलेज प्रवेश पत्र
  • फीस रसीद
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले छात्रों को संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए One Time Registration (OTR) नंबर जरूरी होता है. इसके बाद छात्र अपनी पात्रता के अनुसार योजना चुनकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. राज्य स्तर की स्कॉलरशिपयों के लिए संबंधित राज्य के आधिकारिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा. 

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 14 Jun 2026 09:47 AM (IST)
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