कभी भी जारी हो सकता है UPSC CSE Prelims का रिजल्ट, चेक करने के लिए ये चीजें रखें तैयार

UPSC CSE Prelims Result 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यह परीक्षा देश की सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसके जरिए IAS, IPS और IFS जैसे बड़े पदों पर भर्ती होती है. आयोग की ओर से यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 का परिणाम कभी भी जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो आमतौर पर जून के दूसरे हफ्ते तक प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है. ऐसे में उम्मीदवारों को जरूरी चीजें तैयार रखना चाहिए जिससे रिजल्ट जारी होते ही तुरंत चेक कर सकें. रिजल्ट जारी होने के बाद कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट भी देखने को मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए चयनित हुआ है. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि UPSC CSE Prelims का रिजल्ट चेक करने के लिए कौन सी चीजें तैयार रखें.

कब हुई थी UPSC Prelims 2026 परीक्षा?

UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 इस साल 24 मई 2026 को पूरे देश में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. यह परीक्षा दो शिफ्टों में हुई थी और इसमें दो पेपर शामिल थे. जिसमें पहला जनरल स्टडीज (GS) और दूसरा CSAT (Civil Services Aptitude Test) है. दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के थे. इस परीक्षा के जरिए लगभग 933 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें IAS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी चुने जाएंगे.

रिजल्ट के बाद क्या होगा अगला स्टेप?

UPSC प्रीलिम्स में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के रूप में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2026) में शामिल होना होगा. यह परीक्षा लिखित होती है. प्रीलिम्स पास करने के बाद उम्मीदवारों को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरना होता है. इसमें उम्मीदवार को अपनी शिक्षा, व्यक्तिगत जानकारी, सेवा प्राथमिकता और अन्य जरूरी विवरण भरने होते हैं. DAF भरना जरूरी होता है और इसे तय समय सीमा के अंदर पूरा करना जरूरी होता है, नहीं तो उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें - ओडिशा में अब KG से PG तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा, जानें क्या है अन्य स्टेट का हाल

UPSC CSE Prelims का रिजल्ट चेक करने के लिए कौन सी चीजें तैयार रखें?

UPSC CSE Prelims का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी चीजें पहले से तैयार रखनी चाहिए, जिससे रिजल्ट जारी होते ही आसानी से चेक किया जा सके. इसमें सबसे पहले अपना रोल नंबर तैयार रखें. अगर आप अपना रोल नंबर भूल गए हैं, तो आप अपने एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन आईडी की मदद से UPSC की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर फिर से देख सकते हैं. इसके लिए अपना एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन आईडी तैयार रखें. इसके अलावा UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in को ओपन करके रखें. रिजल्ट देखने के लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और मोबाइल या लैपटॉप भी तैयार होना चाहिए.



रिजल्ट कैसे चेक करें?

1. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर Examinations सेक्शन खोलें.

3. अब Written Results टैब पर क्लिक करें.

4. इसके साथ ही UPSC CSE Prelims 2026 Result लिंक पर जाएं.

5. वहीं अब रिजल्ट PDF डाउनलोड करें.

6. आखिर में Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर या नाम खोजें.

7. अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आपने UPSC मेंस के लिए क्वालीफाई कर लिया है, अब आप फ्यूचर के लिए PDF सुरक्षित रख लें.

यह भी पढ़ें - केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI