ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC) ने अप्रेंटिसशिप भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पहले यह तारीख 6 नवंबर तय की गई थी, लेकिन युवाओं को अधिक समय देने के लिए ओएनजीसी ने इसे 11 दिन बढ़ा दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2,743 अप्रेंटिस पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं या 12वीं पास का प्रमाणपत्र होना चाहिए. इसके अलावा आईटीआई, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए या बीटेक की डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा

उम्मीदवारों की उम्र 6 नवंबर 2025 के आधार पर गिनी जाएगी. आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी.

कितना होगा स्टाइपेंड

ओएनजीसी की इस अप्रेंटिसशिप में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने आकर्षक स्टाइपेंड मिलेगा. अलग-अलग पदों के लिए यह राशि अलग है. ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 12,300 प्रति माह, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 10,900 प्रति माह, ट्रेड अप्रेंटिस (10वीं/12वीं पास) को 8,200 प्रति माह, एक वर्षीय आईटीआई अप्रेंटिस को 9,600 प्रति माह और दो वर्षीय आईटीआई अप्रेंटिस को 10,560 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा.

कैसे करें अप्लाई?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाना होगा. होमपेज पर दिए गए “Apprenticeship Registration” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता आदि भरें. अब अगर फीस लागू है तो उसका भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी जानकारी ध्यान से जांच लें. फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना न भूलें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी न हो.

