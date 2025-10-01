हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ओडिशा में अब करना होगा 10 घंटे काम, महिलाओं को मिलेगा नाइट शिफ्ट का ऑप्शन

ओडिशा में अब करना होगा 10 घंटे काम, महिलाओं को मिलेगा नाइट शिफ्ट का ऑप्शन

ओडिशा सरकार ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों में दैनिक काम के घंटे 10 घंटे तक बढ़ा दिए हैं और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है.

01 Oct 2025 01:06 PM (IST)
देश के कामकाजी माहौल में बड़ा बदलाव आने वाला है. ओडिशा राज्य सरकार ने सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों में अधिकतम दैनिक कार्य समय 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने का निर्णय लिया. इसके साथ ही महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी और श्रमिकों के लिए ओवरटाइम वेतन बढ़ाया जाएगा. यह बदलाव शायद देश में किसी भी राज्य में पहली बार किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण मझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैक्ट्रियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई. इन संशोधनों का मकसद उत्पादकता बढ़ाना, व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दैनिक अधिकतम काम का समय 10 घंटे होगा, लेकिन सप्ताह में कुल 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जा सकेगा. ये नियम सभी उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे.

महिलाओं के लिए नए अवसर

फैक्टरीज एक्ट में संशोधन के बाद महिलाओं को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, यह केवल उनके लिखित सहमति पर ही संभव होगा. साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और अन्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का ध्यान रखा जाएगा.

राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से काम के कुल समय को ब्रेक के बिना 6 घंटे तक बढ़ा सकती है. अगर 12 घंटे तक का शिफ्ट समय हो तो बीच में ब्रेक अनिवार्य होगा. इस तरह कुल काम का समय ब्रेक के साथ 13 घंटे से ज्यादा नहीं होगा. सप्ताह में ओवरटाइम सहित कुल काम का समय 60 घंटे से अधिक नहीं होगा.

ओवरटाइम वेतन में वृद्धि

ओवरटाइम पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब साधारण वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा किसी भी वित्तीय वर्ष में तिमाही के आधार पर ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है.

दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए सुविधाएं

ये संशोधन उन सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं. अब व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के पास विकल्प होगा कि वे 24x7 और 365 दिन खुला रह सकें.

क्या होगा फायदा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से छोटे व्यवसायों पर कानूनी बोझ कम होगा और उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, कर्मचारियों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि अब अधिक ओवरटाइम करने का अवसर मिलेगा.

01 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
शाहरुख खान से जॉन अब्राहम और कंगना रनौत तक , बेहद लग्जरी हैं बॉलीवुड सितारों की वैनिटी वैन, खासियत जान उड़ जाएंगे होश
UPI Payment Security: अब फ्रॉड नहीं कर पाएंगे साइबर क्रिमिनल, UPI पर पैसे मांगने का ऑप्शन हुआ बंद
UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट
Navratri Fasting Tips: नवरात्र का व्रत तोड़ते ही न खा लेना ये चीजें, हो जाएगी दिक्कत
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
