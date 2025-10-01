हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राष्ट्रीय आवास बैंक ने निकाली इन पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने अधिकारी स्तर के 7 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 1 से 21 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने विभिन्न अधिकारी स्तर के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 7 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है. उम्मीदवार इस भर्ती के लिए यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2025 तय की गई है.

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

  • महाप्रबंधक (क्रेडिट मॉनिटरिंग): सीए/एमबीए/पीजीडीएम/पीजीडीबीएम
  • उप प्रबंधक (लेखा परीक्षा): चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)
  • उप प्रबंधक (शिक्षण एवं विकास): एमबीए/पीजीडीएम
  • उप प्रबंधक (मानव संसाधन): एमबीए/पीजीडीएम/पीजीडीबीएम
  • महाप्रबंधक (मानव संसाधन, अनुबंध पर): स्नातक (मानव संसाधन में स्नातकोत्तर वांछनीय)
  • उप महाप्रबंधक (कंपनी सचिव, अनुबंध पर): स्नातक + आईसीएसआई सदस्यता
  • मुख्य अर्थशास्त्री: अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री

वेतनमान कितना मिलेगा?

  • महाप्रबंधक (स्केल–VII): 1,56,500 - 1,73,860 रुपये तक
  • उप प्रबंधक (स्केल–II): 64,820 से 93,960 रुपये तक

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क श्रेणीवार अलग रखा गया है. SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए 175 रुपये  है. जबकि अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. हालांकि, अगर आवेदन करने वालों की संख्या अधिक हो जाती है तो बैंक की ओर से ग्रुप डिस्कशन (GD) या प्रारंभिक स्क्रीनिंग भी कराई जा सकती है.

आवेदन प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in पर जाएं.
स्टेप 2: इसके बाद उम्मीदवार "Recruitment" सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: फिर अभ्यर्थी मांगी गई जानकारी भरकर पंजीकरण करें.
स्टेप 4: इसके बाद उम्मीदवार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
स्टेप 5: फिर उम्मीदवार आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें.
स्टेप 6: अंत में उम्मीदवार इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लें.

Published at : 01 Oct 2025 08:05 AM (IST)
