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हिंदी न्यूज़शिक्षादिल्ली के गेस्ट टीचर्स को मिल सकती है फिक्स्ड सैलरी, DoE कर रहा तैयारी

दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को मिल सकती है फिक्स्ड सैलरी, DoE कर रहा तैयारी

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने गेस्ट टीचर्स के मानदेय ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें पर-डे पेमेंट सिस्टम के बजाय फिक्स्ड मंथली सैलरी देने का प्रस्ताव तैयार किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Oct 2026 09:39 PM (IST)
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दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे 20 हजार से ज्यादा गेस्ट टीचर्स को तोहफा देने जा रही है. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने गेस्ट टीचर्स के मानदेय ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए उन्हें पर-डे पेमेंट सिस्टम के बजाय फिक्स्ड मंथली सैलरी देने का प्रस्ताव तैयार किया है. 15 अक्टूबर को तैयार की गए इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी गेस्ट टीचर की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी और उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी. शिक्षा निदेशालय ने इस संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी और सहमति के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के पास भेजा है और अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो इसे 1 नवंबर से लागू करने की योजना भी बनाई जा रही है. 

फिलहाल दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को रोजाना है कि उपस्थिति के हिसाब से पर-डे सैलरी मिलती है. यह सैलरी लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन होती है. वहीं नई व्यवस्था में  इसे बदलकर बेसिक पे और महंगाई भत्ते से जोड़ दिया जा गया है. प्रस्तावित ढांचे के तहत 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता इसमें शामिल किया गया है. जो सरकार की ओर से समय-समय पर बढ़ाए जाने वाले डीए के अनुसार बदलता रहेगा.

कितना मिलेगा मासिक मानदेय?

नए प्रस्ताव के अनुसार पीजीटी टीचर्स के बेसिक पे में 60 प्रतिशत डीए मिलाकर उन्हें कुल 76,160 रुपये मासिक सैलरी दी जा सकती है. वहीं टीजीटी टीचर्स के बेसिक पे में भी 60 प्रतिशत डीए मिलाकर 71,840 रुपये सैलरी मिलेगी. इसके अलावा पीआरटी टीचर्स के बेसिक पे में 60 प्रतिशत डीए मिलाकर 56,640 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. हालांकि गेस्ट टीचर्स को मकान किराया भत्ता या दूसरा कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा. 

अब्सेंट होने पर कटेगी सैलरी 

शिक्षा निदेशालय के अनुसार गेस्ट टीचर्स को नियमित किए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा. वहीं उनकी नौकरी का स्टेटस संविदा पर ही रहेगा. इसके अलावा गेस्ट टीचर्स को एक वित्तीय वर्ष में 8 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी, हालांकि बची हुई छुट्टियां अगले साल के लिए फॉरवर्ड नहीं की जाएगी. वहीं तय छुट्टियों से ज्यादा अनुपस्थित रहने पर मासिक वेतन में से प्रतिदिन के हिसाब से कटौती भी की जाएगी. 

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गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में भी मिलेगा मानदेय 

निदेशालय के इस प्रस्ताव की एक मुख्य बात यह है कि जो गेस्ट टीचर समर वेकेशन से ठीक पहले लगातार कार्यरत रहे हैं, उन्हें घर में और सर्दी की छुट्टियों के दौरान भी निर्धारित फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलेगी. इसके अलावा अगर छुट्टियों के दौरान उनसे एडमिशन प्रोसेस, एक्स्ट्रा क्लासेस या कोई दूसरे सरकारी कार्य कराया जाता है, तो उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा. 

टीचर्स ने जताया आभार 

निदेशालय के डॉक्यूमेंट के अनुसार गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति केवल स्वीकृत खाली पदों की एवज में की जाती है और वह नियमित शिक्षकों के बराबर ही कार्य करते हैं. हालांकि इस फिक्स्ड सैलरी प्रस्ताव से उनके रोजगार का स्टेटस नहीं बदलेगा. वह संविदा के आधार पर ही रहेंगे और इससे नियमितीकरण का कोई सीधा कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा. इसके अलावा गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और शिक्षकों ने पिछले 8 से 9 वर्षों से लंबित सैलरी हाइक की इस पहल का स्वागत किया है और दिल्ली सरकार से मांग की है कि इस प्रस्ताव को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द लागू किया जाए.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Oct 2026 09:39 PM (IST)
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