मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया SET 2025 का नोटिफिकेशन, इस तारीख से शुरू हो रहे आवेदन

MP SET Notification 2025: एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ. मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एमपी सेट के एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स 25 अक्टूबर, 2025 को आउट होंगे और इन्हें भरने की लास्ट डेट 20 नवंबर, 2025 है.

इसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं. साथ ही, फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर 30 अक्टूबर से 22 नवंबर तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी. इसके अलावा MPPSC ने एग्जाम डेट पहले ही घोषित कर दी है. MP SET का एग्जाम 11 जनवरी, 2026 को होगा. ऐसे में आइए जानते हैं इस एग्जाम्स की सारी डिटेल्स.

क्या है MP SET का एग्जाम ?

MP SET का एग्जाम स्टेट लेवल एग्जाम है, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स को रिक्रूट करने के लिए कराया जाता है. इस एग्जाम में दो पेपर्स होते हैं. इसमें पहला पेपर 100 मार्क्स और दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होता है. इस बार ये एग्जाम जनवरी 2026 में कराया जाना है. इसमें अप्लाई करने के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 540 रूपये फीस एग्जाम फीस जमा करनी होती है जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये फीस 290 रूपये है. इसके अलावा लेट फॉर्म भरने वालों को लेट फीस भरनी पड़ेगी. इस एग्जाम में 21 नवंबर से 28 नवंबर, 2025 तक फॉर्म जमा करने वालों को 3040 रूपये फीस भरनी होगी. वहीं 29 नवंबर से लेकर एग्जाम के 10 दिन पहले तक फॉर्म भरने वालों को 25 हजार रूपये की लेट फीस का भुगतान करना होगा.

MP SET का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

MP SET का एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट्स को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम क्लियर करना होता है. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपने पीजी के लास्ट साल या तीसरे और चौथे साल में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही, उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रैजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स लाना जरूरी है. इस एग्जाम में रिजर्व्ड कैटेगरी (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी) के कैंडिडेट्स को मार्क्स में रिलेक्सेशन भी दिया जाता है.

कैसे करें अप्लाई?

1. सबसे पहले कैंडिडेट्स को MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना है.

2. अब होमपेज पर MP SET (Madhya Pradesh State Eligibility Test) 2025 का ऑप्शन सलेक्ट करना है.

3. फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना है.

4. इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने है और एप्लीकेशन फीस भरनी है.

5. लास्ट में सारी डिटेल्स को अच्छे से रिव्यू करने के बाद फॉर्म सबमिट करना है.

6. याद रखें कि फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करना न भूलें.

