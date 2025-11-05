हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीझारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता

झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता

Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने होमगार्ड के 700 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप झारखंड में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने होमगार्ड के 737 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 21 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे. यह मौका खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जो राज्य की सेवा करते हुए अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं.

झारखंड होम गार्ड बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और गौरव का प्रतीक है. यह उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो समाज की सुरक्षा और सहयोग में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

योग्यता के अनुसार पदों को दो हिस्सों में बांटा गया है. ग्रामीण होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का कक्षा 7वीं पास होना आवश्यक है. शहरी होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है. 

कैसे होगा चयन?

चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तीन चरणों में होगी. शारीरिक जांच परीक्षा (Physical Test) में उम्मीदवार की फिटनेस और ताकत की जांच की जाएगी. हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में प्रश्न कक्षा 7वीं या 10वीं स्तर के होंगे, जो उम्मीदवार की लेखन और समझ क्षमता को परखेंगे. तकनीकी दक्षता परीक्षा में उम्मीदवार शारीरिक और लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इस चरण के लिए बुलाया जाएगा. लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें पास होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे.

कैसे करें आवेदन?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 05:27 PM (IST)
Tags :
JOB Jharkhand Home Guard Recruitment 2025 Home Guard Eligibility
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
राजस्थान: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल होंगे बंद, जानें वजह
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
हेल्थ
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
नौकरी
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
ABP NEWS
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
Embed widget