झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता

अगर आप झारखंड में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने होमगार्ड के 737 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 21 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे. यह मौका खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जो राज्य की सेवा करते हुए अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं.

झारखंड होम गार्ड बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और गौरव का प्रतीक है. यह उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो समाज की सुरक्षा और सहयोग में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

योग्यता के अनुसार पदों को दो हिस्सों में बांटा गया है. ग्रामीण होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का कक्षा 7वीं पास होना आवश्यक है. शहरी होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है.

कैसे होगा चयन?

चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तीन चरणों में होगी. शारीरिक जांच परीक्षा (Physical Test) में उम्मीदवार की फिटनेस और ताकत की जांच की जाएगी. हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में प्रश्न कक्षा 7वीं या 10वीं स्तर के होंगे, जो उम्मीदवार की लेखन और समझ क्षमता को परखेंगे. तकनीकी दक्षता परीक्षा में उम्मीदवार शारीरिक और लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इस चरण के लिए बुलाया जाएगा. लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें पास होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे.

कैसे करें आवेदन?

