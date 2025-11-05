झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने होमगार्ड के 700 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप झारखंड में रहते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने होमगार्ड के 737 पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार 21 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे. यह मौका खासतौर पर उन युवाओं के लिए है, जो राज्य की सेवा करते हुए अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं.
झारखंड होम गार्ड बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और गौरव का प्रतीक है. यह उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है जो समाज की सुरक्षा और सहयोग में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
योग्यता के अनुसार पदों को दो हिस्सों में बांटा गया है. ग्रामीण होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का कक्षा 7वीं पास होना आवश्यक है. शहरी होम गार्ड के लिए उम्मीदवार का कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है.
- सामान्य और ओबीसी पुरुषों की लंबाई – 162 सेंटीमीटर
- एससी/एसटी पुरुषों की लंबाई – 157 सेंटीमीटर
- सभी वर्गों की महिलाओं की लंबाई – 148 सेंटीमीटर
कैसे होगा चयन?
चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तीन चरणों में होगी. शारीरिक जांच परीक्षा (Physical Test) में उम्मीदवार की फिटनेस और ताकत की जांच की जाएगी. हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में प्रश्न कक्षा 7वीं या 10वीं स्तर के होंगे, जो उम्मीदवार की लेखन और समझ क्षमता को परखेंगे. तकनीकी दक्षता परीक्षा में उम्मीदवार शारीरिक और लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इस चरण के लिए बुलाया जाएगा. लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें पास होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 30 अंक प्राप्त करने होंगे.
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर “Apply for Home Guard Recruitment 2025” के लिंक पर क्लिक करें.
- मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से भरें.
- अपने आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
- आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें.
