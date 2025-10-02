हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक

Bank Jobs: इंडियन ओवरसीज बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक

Indian Overseas Bank SO Vacancy 2025: इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 127 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन करने का आखिरी मौका 3 अक्टूबर 2025 तक है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Oct 2025 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 127 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए केवल दो दिन का समय शेष है. यानी जो भी अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 3 अक्टूबर 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन की विंडो बंद हो जाएगी.

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां भर्ती सेक्शन में जाकर "Specialist Officer Recruitment 2025" पर क्लिक करके आवश्यक विवरण भरना होगा. आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना जरूरी है.

आयु सीमा

इस भर्ती में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु पदानुसार अलग-अलग रखी गई है. कुछ पदों के लिए न्यूनतम आयु 24 वर्ष, कुछ के लिए 25 वर्ष और कुछ पदों पर न्यूनतम 30 वर्ष तय की गई है. अधिकतम आयु पदानुसार 25 वर्ष, 28 वर्ष और 40 वर्ष तक रखी गई है. सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी. एससी/एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. जबकि ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी. वहीं. दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो. इसके साथ ही पदानुसार अन्य जरूरी पात्रताओं को पूरा करना भी अनिवार्य है.

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा. एमएमजीएस-II पद पर चयनित उम्मीदवार को 64,820 से 93,960 प्रति माह वेतन मिलेगा. एमएमजीएस-III पद पर चयनित उम्मीदवार को 85,920 से 1,05,280 तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा. इस पैकेज के साथ बैंकिंग सेक्टर में स्थायी नौकरी चाहने वालों के लिए यह अवसर बेहद खास है.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा – इसमें कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे.
विषय: अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और प्रोफेशनल नॉलेज.
परीक्षा की अवधि: 2 घंटे.
निगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर ¼ अंक काटा जाएगा.
इंटरव्यू: लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के प्रदर्शन पर आधारित होगी.

आवेदन शुल्क

एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए - 175 रुपये
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए -1000 रुपये

यह भी पढ़ें: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 02 Oct 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
Bank Jobs JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, छावनी में तब्दील इलाका 
संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, छावनी में तब्दील इलाका 
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
खुद ही जला डाला PoK, आसिम मुनीर से पाकिस्तान में ही कराया कत्लेआम, अब क्यों शहबाज करने लगे हमदर्दी की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, छावनी में तब्दील इलाका 
संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी, छावनी में तब्दील इलाका 
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
ICC इवेंट में भी नहीं मिलाएंगे हाथ..., वर्ल्ड कप में IND vs PAK मैच से पहले महिला टीम का बड़ा फैसला
टेलीविजन
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
हेल्थ
शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें
शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें
शिक्षा
UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा
UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा
नौकरी
Jobs 2025: हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget