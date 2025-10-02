सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है. इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 127 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए केवल दो दिन का समय शेष है. यानी जो भी अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे 3 अक्टूबर 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके बाद आवेदन की विंडो बंद हो जाएगी.

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां भर्ती सेक्शन में जाकर "Specialist Officer Recruitment 2025" पर क्लिक करके आवश्यक विवरण भरना होगा. आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखना जरूरी है.

आयु सीमा

इस भर्ती में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु पदानुसार अलग-अलग रखी गई है. कुछ पदों के लिए न्यूनतम आयु 24 वर्ष, कुछ के लिए 25 वर्ष और कुछ पदों पर न्यूनतम 30 वर्ष तय की गई है. अधिकतम आयु पदानुसार 25 वर्ष, 28 वर्ष और 40 वर्ष तक रखी गई है. सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट भी दी जाएगी. एससी/एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. जबकि ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी. वहीं. दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो. इसके साथ ही पदानुसार अन्य जरूरी पात्रताओं को पूरा करना भी अनिवार्य है.

वेतनमान

चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार आकर्षक वेतन दिया जाएगा. एमएमजीएस-II पद पर चयनित उम्मीदवार को 64,820 से 93,960 प्रति माह वेतन मिलेगा. एमएमजीएस-III पद पर चयनित उम्मीदवार को 85,920 से 1,05,280 तक प्रतिमाह वेतन मिलेगा. इस पैकेज के साथ बैंकिंग सेक्टर में स्थायी नौकरी चाहने वालों के लिए यह अवसर बेहद खास है.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा – इसमें कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे.

विषय: अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता और प्रोफेशनल नॉलेज.

परीक्षा की अवधि: 2 घंटे.

निगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर ¼ अंक काटा जाएगा.

इंटरव्यू: लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के प्रदर्शन पर आधारित होगी.

आवेदन शुल्क

एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए - 175 रुपये

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए -1000 रुपये

यह भी पढ़ें: राजस्थान में निकली लेक्चरर के 500 पदों पर भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट बेहद करीब

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI