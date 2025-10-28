हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर भर्ती, कल है आवेदन की आखिरी तारीख

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक के 348 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल यानी 29 अक्टूबर 2025 तक किए जा सकते हैं. स्नातक युवा ippbonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Oct 2025 12:39 PM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 348 पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल, 29 अक्टूबर 2025 तय की गई है. यानी अगर आप इस सुनहरे मौके का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बिना देर किए तुरंत आवेदन कर लें. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आवेदन के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट 13 नवंबर 2025 तक निकाला जा सकेगा.

ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) पास होना अनिवार्य है. यानी चाहे आपने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में ग्रेजुएशन की हो आप आवेदन कर सकते हैं.

उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क 

सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹750 का भुगतान करना होगा. यह शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से आसानी से जमा कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 348 रिक्त पदों को भरा जाएगा. सभी नियुक्तियां देशभर के 22 अलग-अलग जिलों में की जाएंगी. यह भर्ती ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं को गांवों और कस्बों तक पहुंचाने का काम करेंगे.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर चयन उम्मीदवारों की ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. हालांकि, अगर आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो बैंक ऑनलाइन परीक्षा (Online Test) भी आयोजित कर सकता है.

चयनित उम्मीदवारों को 30,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा, बैंक के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाएंगी.

आवेदन करने का तरीका

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/ippblaug25/ पर जाएं.

2. होमपेज पर “Click here for New Registration” पर क्लिक करें.

3. मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.

4. इसके बाद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करें और बाकी जरूरी जानकारी भरें.

5. अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

6. कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें.

7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें.

Published at : 28 Oct 2025 12:39 PM (IST)
