हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीइनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी का बेहतरीन मौका, बेहद करीब है लास्ट डेट; फटाफट करें अप्लाई

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी का बेहतरीन मौका, बेहद करीब है लास्ट डेट; फटाफट करें अप्लाई

Sarkari Naukari: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है.आयकर विभाग में अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है.यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप केंद्र सरकार के किसी बड़े और भरोसेमंद विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आयकर विभाग आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जहां नौकरी मिलने पर स्थिरता के साथ अच्छी सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं.इस भर्ती के तहत टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ जैसे अलग-अलग पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं.

खास बात यह है कि इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं और पढ़े-लिखे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सके.आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना फॉर्म भरकर जमा कर दें.

आयकर विभाग की इस भर्ती में कुल मिलाकर करीब 97 पदों पर नौकरियां निकाली गयी हैं. इसमें सबसे ज्यादा 47 पद टैक्स असिस्टेंट के हैं, जबकि मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 38 पद रखे गये हैं.इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के 12 पद भी शामिल हैं.पदों की संख्या जरूरत के हिसाब से कम-ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर रखनी होगी.

योग्यता

इनकम टैक्स भर्ती में हर पद की योग्यता अलग है.टैक्स असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है.साथ ही कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का बेसिक ज्ञान होना चाहिए.इस पद पर स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है.स्टेनोग्राफर पद के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवार को हिंदी या अंग्रेजी शॉर्टहैंड और टाइपिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिये.मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है.अन्य पदों के लिए ग्रेजुएशन या संबंधित क्षेत्र का अनुभव भी मांगा जा सकता है.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि अधिकतर पदों पर लिखित परीक्षा नहीं होती है.उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से स्किल टेस्ट,ट्रेड टेस्ट,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाता है.अंतिम चयन पूरी तरह उम्मीदवार की योग्यता और प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

सैलरी कितनी मिलेगी?

इस भर्ती में  एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को करीब 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलता है,वही,टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 रुपये तक दिया जाता है. और टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर को 25,500 से 81,100 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जाता है.मल्टी  टास्क स्टाफ की सैलरी 18,000 से  56,900 रुपये तक होगी.इसके अलावा सभी पदों पर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार DA, HRA और अन्य भत्ते अलग से मिलते हैं, जिससे कुल सैलरी और बढ़ जाती है.

आवेदन कैसे करें? 

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट  https://www.incometaxindia.gov.in  पर जायें.
  • वहां भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें.
  • आवेदन लिंक पर क्लिक करें.
  • फॉर्म में अपनी सभी  जरूरी जानकारी भरें.
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • फॉर्म को चेक करके सबमिट कर दें.
  • आवेदन की कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लें.

यह भी पढ़ें - यहां निकली फार्मासिस्ट के बंपर पदों पर वैकेंसी,जानें सैलरी समेत सब कुछ

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri JObs Income Tax Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
Advertisement

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
ट्रंप ने भेजा एक और जंगी बेड़ा तो ईरान ने दिया तगड़ा जवाब- 'सेना तैयार, ट्रिगर पर उंगलियां'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
यूपी में कोहरे का प्रकोप, IMD ने 16 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट, 31 जनवरी से फिर होगी बारिश
इंडिया
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
लौट रही ठंड, 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी, बिजली भी गिरेगी, दिल्ली-यूपी में कैसा मौसम, पढ़ें IMD की चेतावनी
क्रिकेट
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
एक मैच जीतकर ही बदले मिचेल सैंटनर के तेवर, कहा- 'वर्ल्ड कप के लिए भारत के खिलाफ...'
बॉलीवुड
Rahu Ketu Lifetime BO: फ्लॉप हुई वरुण-पुलकित की 'राहु केतु', जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
फ्लॉप हुई वरुण-पुलकित की 'राहु केतु', जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन
जनरल नॉलेज
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
फूड
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget