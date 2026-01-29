इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी का बेहतरीन मौका, बेहद करीब है लास्ट डेट; फटाफट करें अप्लाई

अगर आप केंद्र सरकार के किसी बड़े और भरोसेमंद विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो आयकर विभाग आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश का एक महत्वपूर्ण विभाग है, जहां नौकरी मिलने पर स्थिरता के साथ अच्छी सैलरी और सुविधाएं मिलती हैं.इस भर्ती के तहत टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ जैसे अलग-अलग पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं.

खास बात यह है कि इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं और पढ़े-लिखे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जिससे ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सके.आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2026 तय की गई है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना फॉर्म भरकर जमा कर दें.

आयकर विभाग की इस भर्ती में कुल मिलाकर करीब 97 पदों पर नौकरियां निकाली गयी हैं. इसमें सबसे ज्यादा 47 पद टैक्स असिस्टेंट के हैं, जबकि मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 38 पद रखे गये हैं.इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के 12 पद भी शामिल हैं.पदों की संख्या जरूरत के हिसाब से कम-ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन पर नजर रखनी होगी.

योग्यता

इनकम टैक्स भर्ती में हर पद की योग्यता अलग है.टैक्स असिस्टेंट पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है.साथ ही कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का बेसिक ज्ञान होना चाहिए.इस पद पर स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है.स्टेनोग्राफर पद के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है. उम्मीदवार को हिंदी या अंग्रेजी शॉर्टहैंड और टाइपिंग का अच्छा ज्ञान होना चाहिये.मल्टी-टास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है.अन्य पदों के लिए ग्रेजुएशन या संबंधित क्षेत्र का अनुभव भी मांगा जा सकता है.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि अधिकतर पदों पर लिखित परीक्षा नहीं होती है.उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से स्किल टेस्ट,ट्रेड टेस्ट,डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाता है.अंतिम चयन पूरी तरह उम्मीदवार की योग्यता और प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

सैलरी कितनी मिलेगी?

इस भर्ती में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को करीब 44,900 से 1,42,400 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलता है,वही,टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 रुपये तक दिया जाता है. और टैक्स असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर को 25,500 से 81,100 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जाता है.मल्टी टास्क स्टाफ की सैलरी 18,000 से 56,900 रुपये तक होगी.इसके अलावा सभी पदों पर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार DA, HRA और अन्य भत्ते अलग से मिलते हैं, जिससे कुल सैलरी और बढ़ जाती है.

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in पर जायें.

पर जायें. वहां भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें.

आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

फॉर्म में अपनी सभी जरूरी जानकारी भरें.

जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

फॉर्म को चेक करके सबमिट कर दें.

आवेदन की कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लें.

