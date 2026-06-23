IGCAR में जूनियर रिसर्च फेलो के 50 पदों पर भर्ती, 13 जुलाई तक करें आवेदन

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), कलपक्कम ने जूनियर रिसर्च फेलो (JRF) के 50 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामग्री विज्ञान, विकिरण भौतिकी और विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों से जुड़े उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है.



इस भर्ती के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 13 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन IGCAR की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे.



कौन कर सकता है आवेदन?



इस भर्ती के लिए अलग-अलग विषयों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है. भौतिकी, रसायन विज्ञान, सामग्री विज्ञान और विकिरण भौतिकी से संबंधित पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में एमएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी की डिग्री होनी चाहिए. कुछ पदों के लिए बीएससी स्तर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों का अध्ययन भी आवश्यक है.



इंजीनियरिंग से जुड़े पदों के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित शाखा में बीई, बीटेक, एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए. कुछ पदों पर आवेदन करने के लिए वैध GATE स्कोर अनिवार्य है, जबकि कुछ श्रेणियों में GATE कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है.



आयु सीमा



आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.



कितना मिलेगा वजीफा?



चयनित उम्मीदवारों को होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (HBNI) के पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा. रिसर्च कार्य के दौरान उन्हें हर महीने 25,000 रुपये से 42,000 रुपये तक की फेलोशिप प्रदान की जाएगी. इससे उम्मीदवार उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकेंगे.

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जरूरी दस्तावेज



आवेदन के समय उम्मीदवारों को जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं से लेकर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मार्कशीट, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो), जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, NOC और GATE, UGC-CSIR NET या JEST स्कोर कार्ड जैसे दस्तावेज तैयार रखने होंगे. दस्तावेजों की मूल प्रति और स्व-सत्यापित फोटोकॉपी भी आवश्यक होगी.



आवेदन कैसे करें?



सबसे पहले उम्मीदवार IGCAR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां JRF Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करें और आवश्यक जानकारी दर्ज करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें. फिर पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट कर दें.

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