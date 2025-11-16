इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन पदों पर भर्ती का आज आखिरी मौका, जानें पूरी प्रक्रिया

देश की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली एजेंसियों में से एक इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अपने टेक्निकल विंग के लिए योग्य और प्रशिक्षित युवाओं की भर्ती कर रही है. अगर आप इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जैसे तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और देश की खुफिया प्रणाली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है. खास बात यह है कि आज यानी 16 नवंबर इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी दिन है यानी अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, तो अब और देर न करें.

इंटेलिजेंस ब्यूरो देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया जानकारी जुटाने और संवेदनशील मामलों की निगरानी का काम करता है. ऐसे में इसमें नौकरी करना न केवल प्रतिष्ठा देता है, बल्कि देश सेवा करने का अवसर भी प्रदान करता है. इस बार की भर्ती खास तौर पर टेक्निकल युवाओं पर केंद्रित है, जिन्हें ACIO-II और Tech के पदों पर रखा जाएगा.

कितने पद और किस कैटेगरी में?

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ACIO ग्रेड-II और टेक के कुल 258 पदों के लिए भर्ती निकाली है. इनमें से ज्यादातर पद इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन क्षेत्र से जुड़े हैं. इनमें UR (अनारक्षित) के 114 पद, OBC के 68 पद, SC के 37 पद, ST के 18 पद और EWS के 21 पद शामिल हैं. इन सभी पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 16 नवंबर है. इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. भर्ती के लिए उम्मीदवार को तकनीकी क्षेत्रों में योग्य होना जरूरी है.इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिग्रियों में से एक होना जरूरी है. साथ ही इस भर्ती की सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी. उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर किया जाएगा. साथ ही स्कोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन (EC) या कंप्यूटर साइंस एंड आईटी (CS) विषयों में होना चाहिए.

सैलरी कितनी मिलेगी?

इस पद पर चयन होने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल-7 के तहत बेहद अच्छा वेतनमान मिलता है.इसका वेतन स्केल 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक है, जिससे साफ है कि शुरुआती नौकरी से ही अच्छी आय और स्थिर करियर का अवसर मिलता है. इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी दी गई है. SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट का फायदा मिलता है.

कैसे करें आवेदन?

1. सबसे पहले गृह मंत्रालय की ऑफिशिययल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर मौजूद What’s New सेक्शन में जाएं.

3. यहां आपको Online application for the post of ACIO-II/Tech in IB संबंधित लिंक दिखाई देगा,इस पर क्लिक करें.

4. अगले पेज पर आपको आवेदन लिंक मिलेगा.

5. आवेदन पेज पर आपको To read Advertisement के आगे Click Here दिखाई देगा.

6. इस पर क्लिक करके पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ें.

7. पात्रता पूरी होने पर आवेदन पेज पर वापस आएं और To Register पर क्लिक करें.

8. नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और सबमिट करें.

9. इसके बाद निर्देशों के अनुसार पूरा आवेदन फॉर्म भरें और फीस जमा करके प्रक्रिया पूरी करें.

