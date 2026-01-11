HAL कानपुर में अप्रेंटिस की ढेर सारी नौकरियां, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?

अगर आप कानपुर या आसपास के इलाके में रहते हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), जो कि देश की प्रमुख एयरोनॉटिक्स और विमान निर्माण कंपनियों में से एक है, ने अपने कानपुर स्थित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में आईटीआई और ट्रेड अप्रेंटिस के पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है.

यह अवसर खासकर उन युवाओं के लिए है, जिन्होंने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं. HAL की ये भर्ती केवल योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है. इस भर्ती के जरिए चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और अनुभव का बेहतरीन अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में एयरोनॉटिक्स और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में करियर बनाने का रास्ता खुलता है.

आवेदन करने की लास्ट डेट

HAL ने 10 जनवरी 2026 को इस भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है. उम्मीदवारों को 30 जनवरी 2026 तक आवेदन जमा करना जरूरी है. ध्यान रहे कि आवेदन सिर्फ डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. आपके आवेदन पत्र को मुख्य प्रबंधक, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, HAL कानपुर के पते पर समय रहते भेजना होगा. देर से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए समय का खास ध्यान रखें.

कौन कर सकता है आवेदन?

HAL में अप्रेंटिस बनने के लिए कुछ खास योग्यताएं तय की गई हैं. जैसे अप्रेंटिस प्रशिक्षण पद (ITI Apprentice) के लिए उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा पास की हो. उम्मीदवार ने NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई पूरा किया हो. ट्रेड अप्रेंटिस पद (Trade Apprentice) के लिए उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा पास की हो. दोनों पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 27 साल रखी गई है. अगर आप इन योग्यताओं को पूरा करते हैं, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

चयन प्रक्रिया

HAL में अप्रेंटिस पदों पर उम्मीदवारों का चयन सिर्फ मेरिट (अंक और योग्यता) के आधार पर किया जाएगा. इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा. मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इसके साथ ही उम्मीदवार को मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा, जो जिला अस्पताल से जारी होना चाहिए. इस तरह, सिर्फ योग्य और सही डॉक्यूमेंट्स वाले उम्मीदवार ही चयनित होंगे.

आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले HAL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2. वहां उपलब्ध आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.

3. आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.

4. अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी संलग्न करें.

5. आवेदन फॉर्म और डॉक्यूमेंट डाक, स्पीड पोस्ट या कूरियर के माध्यम से भेज दें.

6. ध्यान दें कि आवेदन 30 जनवरी 2026 से पहले पहुंचे.

