हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीलखनऊ में इस तारीख से शुरू होने जा रही इंडियन आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल

लखनऊ में इस तारीख से शुरू होने जा रही इंडियन आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल

भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 तक होने वाली भर्ती रैलियों का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके तहत देश के कई राज्यों और शहरों में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 09 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सेना में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह समय बेहद अहम है. अगर आप इंडियन आर्मी में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है. भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 तक होने वाली भर्ती रैलियों का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके तहत देश के कई राज्यों और शहरों में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा. इनमें लखनऊ, आगरा, बरेली, बनबसा, लैंसडोन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जामनगर और जबलपुर जैसे शहर शामिल हैं.

आइए आज हम आपको बताते हैं कि लखनऊ समेत अलग-अलग जोन में भर्ती रैलियां कब और कहां होगी, कौन-कौन से उम्मीदवार इनमें शामिल हो सकते हैं और इंडियन आर्मी ने इन रैलियों को लेकर क्या जरूरी जानकारी दी है. 

लखनऊ में कब से शुरू होगी इंडियन आर्मी भर्ती रैली?

इंडियन आर्मी की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार, लखनऊ जोन में फरवरी 2026 से भर्ती रैली की शुरुआत होगी. लखनऊ में 6 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी. यह भर्ती रैली अलग-अलग स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से होगी.

लखनऊ जोन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों के उम्मीदवारों को शामिल होने का मौका मिलेगा. इसके अलावा इसी जोन में लैंसडोन, पिथौरागढ़ (बनबसा), बरेली और आगरा में भी भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी.

लखनऊ जोन की भर्ती रैली का पूरा शेड्यूल

इंडियन आर्मी जारी भर्ती रैली कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में लखनऊ, पुणे और जबलपुर जोन में अलग-अलग तारीखों पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा. लखनऊ जोन में सबसे पहले लैंसडोन (कोटद्वार) में 15 से 30 जनवरी 2026 तक भर्ती रैली होगी, इसके बाद रीजनल ऑफिस (HQ) लखनऊ के अंतर्गत AMC सेंटर एंड कॉलेज में 6 से 16 फरवरी और WMP लखनऊ में 17 से 20 फरवरी 2026 तक भर्ती आयोजित की जाएगी. इसी जोन में पिथौरागढ़ के बनबसा मिनी स्टेशन पर 27 फरवरी से 5 मार्च, बरेली/फतेहाबाद में 11 से 13 मार्च और आगरा स्टेशन पर 2 से 23 अप्रैल 2026 तक भर्ती रैली प्रस्तावित है.

आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

2. Officer Entry Apply/Login पर क्लिक करें.

3. नया रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें.

4. SSC Tech Entry का फॉर्म भरें.

5. सभी जरूरी दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

6. फॉर्म सब्मिट करें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें. 

यह भी पढ़ें : स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 09 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Indian Army Recruitment 2026 Army Recruitment Rally Lucknow Lucknow Army Recruitment Date Indian Army Vacancy 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Land For Job Case में नप गई Lalu Family, कोर्ट ने किया साफ पूरा परिवार इस खेल में शामिल
सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid
Amit Shah के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे TMC सांसद सड़क पर लेट गए । Bengal ED Raid
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
साउथ सिनेमा
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है
यूटिलिटी
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
फूड
Edible Flowers: जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
ट्रेंडिंग
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Embed widget