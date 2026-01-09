लखनऊ में इस तारीख से शुरू होने जा रही इंडियन आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल

भारतीय सेना में नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह समय बेहद अहम है. अगर आप इंडियन आर्मी में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं, तो अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है. भारतीय सेना ने अप्रैल 2026 तक होने वाली भर्ती रैलियों का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है. इसके तहत देश के कई राज्यों और शहरों में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा. इनमें लखनऊ, आगरा, बरेली, बनबसा, लैंसडोन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जामनगर और जबलपुर जैसे शहर शामिल हैं.

आइए आज हम आपको बताते हैं कि लखनऊ समेत अलग-अलग जोन में भर्ती रैलियां कब और कहां होगी, कौन-कौन से उम्मीदवार इनमें शामिल हो सकते हैं और इंडियन आर्मी ने इन रैलियों को लेकर क्या जरूरी जानकारी दी है.

लखनऊ में कब से शुरू होगी इंडियन आर्मी भर्ती रैली?

इंडियन आर्मी की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार, लखनऊ जोन में फरवरी 2026 से भर्ती रैली की शुरुआत होगी. लखनऊ में 6 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी. यह भर्ती रैली अलग-अलग स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से होगी.

लखनऊ जोन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों के उम्मीदवारों को शामिल होने का मौका मिलेगा. इसके अलावा इसी जोन में लैंसडोन, पिथौरागढ़ (बनबसा), बरेली और आगरा में भी भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी.

लखनऊ जोन की भर्ती रैली का पूरा शेड्यूल

इंडियन आर्मी जारी भर्ती रैली कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में लखनऊ, पुणे और जबलपुर जोन में अलग-अलग तारीखों पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा. लखनऊ जोन में सबसे पहले लैंसडोन (कोटद्वार) में 15 से 30 जनवरी 2026 तक भर्ती रैली होगी, इसके बाद रीजनल ऑफिस (HQ) लखनऊ के अंतर्गत AMC सेंटर एंड कॉलेज में 6 से 16 फरवरी और WMP लखनऊ में 17 से 20 फरवरी 2026 तक भर्ती आयोजित की जाएगी. इसी जोन में पिथौरागढ़ के बनबसा मिनी स्टेशन पर 27 फरवरी से 5 मार्च, बरेली/फतेहाबाद में 11 से 13 मार्च और आगरा स्टेशन पर 2 से 23 अप्रैल 2026 तक भर्ती रैली प्रस्तावित है.

आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं.

2. Officer Entry Apply/Login पर क्लिक करें.

3. नया रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें.

4. SSC Tech Entry का फॉर्म भरें.

5. सभी जरूरी दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

6. फॉर्म सब्मिट करें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

