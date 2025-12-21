गुजरात पुलिस में 13,591 पदों पर भर्ती की लास्ट डेट करीब, 12वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई

गुजरात पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी अपडेट आया है. गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से पीएसआई और कांस्टेबल कैडर के लिए निकली भर्ती में आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है. इच्छुक उम्मीदवार 23 दिसंबर 2025 तक ऑफिशल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 23 दिसंबर के बाद उम्मीदवारों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा.

पीएसआई और कांस्टेबल कैडर में होगी भर्तियां

गुजरात पुलिस भर्ती 2025 के तहत कुल 13,591 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. इनमें पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेल सिपाही और जेलर ग्रुप-2 जैसे पद शामिल है. भर्ती प्रक्रिया पीएसआई कैडर के और लोक लोक रक्षक कैडर दोनों के लिए अलग-अलग जारी की गई है. पुलिस सब इंस्पेक्टर कैडर के तहत कुल 858 पद भरे जाएंगे. इसमें अन आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के 659 पद, आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के 129 पद और जेलर ग्रुप-2 के 70 पद शामिल है. इन पदों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य रखी गई है. वहीं कांस्टेबल और जेल सिपाही कैडर के तहत सबसे ज्यादा 12,733 पदों पर भर्ती होगी. इनमें अन-आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के 6,942 पद, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल के 2,458 पद, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (SRPF) के 3,002 पद जेल सिपाही पुरुषों के लिए 300 पद और जेल सिपाही महिलाओं के 31 पद शामिल है. इन पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया

भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है. वहीं अधिकतम उम्र पद के अनुसार अलग-अलग है. सामान्य तौर पर कांस्टेबल पदों के लिए अधिकतम उम्र 33 साल और पीएसआई पदों के लिए 35 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. वहीं उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा. इसके बाद लिखित परीक्षा होगी. वहीं अंतिम चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके अलावा चयनित पुलिस सब-इंस्पेक्टर को 29,200 से 92,300 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी. वहीं पुलिस कांस्टेबल पदों पर 21,700 से 69,100 प्रतिमाह तक सैलरी तय की गई है.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

गुजरात पुलिस के सभी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाना होगा.

इसके बाद ओटीआर क्रेडेंशियल्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा.

अब लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी.

वहीं फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा.

लास्ट में आवेदन फार्म का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं.

