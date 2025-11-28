मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर,तकनीकी पदों पर दो लाख रुपये तक वेतन

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं के लिए नई भर्ती निकाल दी है इसमें डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल ग्रेड-टू और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं कुल 17 पदों पर भर्ती होगी और इन पदों पर मिलने वाली सैलरी भी काफी बढ़िया है अगर आप सरकारी नौकरी का मौका ढूंढ रहे हैं, तो यह भर्ती आपके लिए शानदार अवसर बन सकती है.

पदों का विवरण

इस भर्ती में कुल 17 पद शामिल हैं जिनमें एक पद डिप्टी डायरेक्टर का है 14 पद प्रिंसिपल ग्रेड-टू के हैं और दो पद असिस्टेंट डायरेक्टर के रखे गए हैं ये सभी पद तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं.

योग्यता का विवरण

इन पदों के लिए उम्मीदवार का इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है कुछ पदों पर विशेष अनुभव की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसे डिप्टी डायरेक्टर के लिए कम से कम दो वर्ष का अनुभव ,वहीं प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पद के अनुसार अलग-अलग योग्यता है.



आयु सीमा

आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र इक्कीस वर्ष तय की गई है अधिकतम उम्र चालीस वर्ष रखी गई है, जबकि कुछ श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

वेतनमान

चयन होने पर उम्मीदवार को सातवें वेतनमान के अनुसार 55100 रुपये से लेकर 206900 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा इसके साथ सरकारी भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पांच सौ रुपये रखा गया है वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये है.



कैसे करें आवेदन

