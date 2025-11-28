हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर,तकनीकी पदों पर दो लाख रुपये तक वेतन

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर,तकनीकी पदों पर दो लाख रुपये तक वेतन

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका है. MPPSC ने डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल सहित कई पदों पर भर्ती निकाली है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग कर चुके युवाओं के लिए नई भर्ती निकाल दी है इसमें डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल ग्रेड-टू और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं कुल 17 पदों पर भर्ती होगी और इन पदों पर मिलने वाली सैलरी भी काफी बढ़िया है अगर आप सरकारी नौकरी का मौका ढूंढ रहे हैं, तो यह भर्ती आपके लिए शानदार अवसर बन सकती है.

पदों का विवरण

इस भर्ती में कुल 17 पद शामिल हैं जिनमें एक पद डिप्टी डायरेक्टर का है 14 पद प्रिंसिपल ग्रेड-टू के हैं और दो पद असिस्टेंट डायरेक्टर  के रखे गए हैं ये सभी पद तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं.

योग्यता का विवरण

इन पदों के लिए उम्मीदवार का इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है कुछ पदों पर विशेष अनुभव की भी आवश्यकता हो सकती है, जैसे डिप्टी डायरेक्टर के लिए कम से कम दो वर्ष का अनुभव ,वहीं  प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पद के अनुसार अलग-अलग योग्यता है.

आयु सीमा

आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र इक्कीस वर्ष तय की गई है अधिकतम उम्र चालीस वर्ष रखी गई है, जबकि कुछ श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

वेतनमान

चयन होने पर उम्मीदवार को सातवें वेतनमान के अनुसार 55100 रुपये से लेकर 206900 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा इसके साथ सरकारी भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पांच सौ रुपये रखा गया है वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये है.


कैसे करें आवेदन 

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 28 Nov 2025 03:01 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

