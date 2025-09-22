सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने देशभर के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली है.



इस भर्ती के तहत कुल 7267 पदों पर नियुक्ति होगी. आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2025 तय की गई है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



इस भर्ती में विभिन्न पद शामिल हैं. इनमें 225 पद प्रिंसिपल के लिए, 1460 पद पीजीटी के लिए, 3962 पद टीजीटी के लिए, 550 पद महिला स्टाफ नर्स के लिए, 635 पद हॉस्टल वार्डन के लिए, 61 पद अकाउंटेंट के लिए, 228 पद जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट (JSA) के लिए और 146 पद लैब अटेंडेंट के लिए रखे गए हैं.



जरूरी योग्यता



शैक्षणिक योग्यता पदों के हिसाब से अलग-अलग है. प्रिंसिपल के लिए मास्टर डिग्री और बीएड आवश्यक है, पीजीटी के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड जरूरी है. टीजीटी पद पर आवेदन करने के लिए स्नातक और बीएड की डिग्री चाहिए. महिला स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, हॉस्टल वार्डन के लिए किसी भी विषय में स्नातक, अकाउंटेंट के लिए बीकॉम, JSA के लिए 12वीं पास और लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं या 12वीं (साइंस विषय) होना जरूरी है.



उम्र सीमा



आयु सीमा भी पदानुसार तय की गई है. कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु 30 साल, कुछ के लिए 35 साल, वहीं प्रिंसिपल पद पर आवेदन करने वालों के लिए अधिकतम 50 साल तक की आयु सीमा निर्धारित की गई है. उम्र की गणना 23 अक्टूबर 2025 को आधार मानकर होगी. आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना?



आवेदन शुल्क जमा करना भी जरूरी है. प्रिंसिपल पद के लिए 2500 रुपये, पीजीटी और टीजीटी पद के लिए 2000 रुपये और नॉन-टीचिंग पदों के लिए 1500 रुपये फीस तय की गई है. वहीं SC, ST, PH और सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए केवल 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.



किस तरह करें आवेदन



फॉर्म भरने की प्रक्रिया आसान है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट emrs.tribal.gov.in पर जाएं. वहां होमपेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और New Registration पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करके बाकी डिटेल भरें. इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फीस जमा करें. आवेदन सबमिट करने के बाद एक प्रिंट निकालकर अपने पास सेव रख लें.

