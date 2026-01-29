हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
DU के निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई

दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 31 पदों पर भर्ती निकली है.जानिए आवेदन की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. DU के प्रतिष्ठित कॉलेज आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज (ARSD) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इस भर्ती के तहत कुल 31 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. यह भर्ती कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स सहित कुल 9 विषयों में की जा रही है.इच्छुक उम्मीदवार तय तारीख के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती 

इस भर्ती के तहत आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज , दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 31 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. यह भर्ती अलग-अलग विषयों के लिए निकाली गई है, जिसमें कॉमर्स विषय के लिए 6 पद, इंग्लिश के लिए 3 पद, हिंदी के लिए 5 पद और इतिहास के लिए 1 पद शामिल है. इसके अलावा मैथेमेटिक्स विषय में सबसे ज्यादा 8 पदों पर भर्ती होगी. फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 पद, फिजिक्स के लिए 4 पद, पॉलिटिकल साइंस के लिए 2 पद और संस्कृत विषय के लिए 1 पद निर्धारित किया गया है. सभी पद नियमित हैं और चयन UGC व दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार किया जायेगा.

योग्यता 

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है.इसके साथ ही उम्मीदवार ने UGC या CSIR द्वारा आयोजित NET परीक्षा पास की हो.हालांकि, जिन विषयों में NET परीक्षा आयोजित नहीं होती, वहां NET अनिवार्य नहीं है.इसके अलावा PhD डिग्री धारक उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.


कितना मिलेगा वेतन

इस भर्ती में उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत Academic Pay Level-10 के अनुसार 57,700 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा.इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), HRA और अन्य सरकारी अलाउंस का लाभ भी मिलेगा.

कैसे होगा चयन 

  • सबसे पहले शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच होगी.
  • इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन को देखा जाएगा.
  • टीचिंग एक्सपीरियंस को भी वेटेज मिलेगा.
  • अंतिम चरण में इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा.
  • चयन पूरी तरह से UGC और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार होगा.

आवेदन शुल्क
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा. सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है. वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी  और सभी महिला उम्मीदवारों से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा, यानी उनके लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

कैसे करें आवेदन 

  • सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट पोर्टल rec.uod.ac.in पर जायें.
  • ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन करें.
  • लॉगिन करने के बाद ARSD College Assistant Professor भर्ती के लिए Apply Online पर क्लिक करें.
  • अपनी पर्सनल जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और रिसर्च पब्लिकेशन की डिटेल भरें.
  • पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर सही साइज में स्कैन कर अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर दें.
  • आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 29 Jan 2026 06:23 PM (IST)
