दिल्ली मेट्रो में जनरल मैनजर पद के लिए निकली वैकेंसी, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

Delhi Metro General Manager Vacancy: अगर आप भी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका लाया है. दिल्ली मेट्रो ने जनरल मैनेजर पद के लिए वैकेंसी निकाली है. इस भर्ती के लिए आपके कम से कम 15 से 20 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है. खास बात यह है कि इस पद के लिए दिल्ली मेट्रो की ओर से लाखों की सैलरी ऑफर की जा रही है. चलिए जानते हैं इसके बारे में...

कितना होगा सैलरी पैकेज

दिल्ली मेट्रो में जनरल मैनेजर का पद मैनेजमेंट के हाई लेवल का पद है. इस पद की सबसे खास बात है इसकी सैलरी, दिल्ली मेट्रो में जनरल मैनेजर को मिलने वाला वेतन लगभग 1,20,000 से 2,80,000 प्रति माह तक हो सकता है. यानी सालाना सैलरी लगभग 15 लाख से 30 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

ये मिलेंगे अलाउंसेस

⦁ आवास या हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

⦁ ट्रेवल अलाउंस

⦁ मेडिकल सुविधाएं

⦁ पेंशन और बीमा लाभ

कौन कर सकता है आवेदन

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री (Civil, Electrical या Mechanical)

15 से 20 साल का कार्य अनुभव संबंधित क्षेत्र में

किसी बड़े प्रोजेक्ट,रेलवे, केंद्र या राज्य सरकार स्तर पर काम करने का अनुभव

कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए

आवेदन प्रक्रिया

DMRC की ऑफिशियल वेबसाइट www.delhimetrorail.com जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं

वेबसाइट पर जाकर "Career" सेक्शन में जाएं

जनरल मैनेजर पद का नोटिफिकेशन डाउनलोड करें

आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज (Resume, Experience Certificate, Photo आदि) अपलोड करें

आवेदन जमा करने के बाद, चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा

यहां देखें सेलेक्शन प्रॉसेस

खास बात यह है कि जनरल मैनेजर पद की भर्ती के लिए आवेदक को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. यह भर्ती इंटरव्यू के आधार पर होगी. यानी आवेदक को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अगर सबकुछ ठीक रहता है तो उसे चयनित कर लिया जाएगा. इस पद पर एज लिमिट 55 से 62 साल रखी गई है.

यह भी पढ़ें: JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI