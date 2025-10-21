हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीदिल्ली में DDA ने निकाली बंपर भर्ती, इन पदों के लिए शुरू हो गए आवेदन

दिल्ली में DDA ने निकाली बंपर भर्ती, इन पदों के लिए शुरू हो गए आवेदन

DDA Jobs 2025: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने 1732 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 21 Oct 2025 04:34 PM (IST)
DDA Recruitment 2025: दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार DDA ग्रुप A, B और C के कुल 1732 पदों पर भर्ती करने जा रही है. इसमें एमटीएस, जूनियर इंजीनियर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पटवारी, स्टेनोग्राफर, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर और अन्य पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 5 नवंबर 2025 तक ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

DDA की इस भर्ती में पदों के हिसाब से विभिन्न शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं. 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, डिप्लोमा और बी.टेक/बीई, LLB, MCA जैसी योग्यताओं वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों के लिए प्रासंगिक क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन. असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक. लीगल असिस्टेंट के लिए कानून में डिग्री (LLB). जूनियर इंजीनियर के लिए प्रासंगिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री. मल्टी-टास्किंग स्टाफ और माली के लिए 10वीं पास होना जरूरी है.

आयु सीमा

आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग रखी गई है. अधिकांश पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 या 21 साल और अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है. वहीं कुछ वरिष्ठ पदों के लिए अधिकतम आयु 35-40 वर्ष हो सकती है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी.

इतना देना होगा शुल्क

जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 2500 रुपये देना होगा, जबकि SC, ST, PWD, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 1500 रुपये तय किया गया है. यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल है. आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों और पदों के विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के जरिए किया जाएगा. इसके अलावा कुछ पदों पर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर टेस्ट भी लिया जाएगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पूरा करने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले दिल्ली डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.gov.in पर जाएं.
  • कैंडिडेट्स अब One Time Registration करें और लॉगिन क्रेडेंशियल बनाएं.
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2025 पर क्लिक करें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें.
  • इसके बाद उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद इसकी प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

Published at : 21 Oct 2025 04:34 PM (IST)
