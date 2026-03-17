सोशल मीडिया पर ‘सफलता का शो’ पड़ सकता है भारी, UPSC ने अभ्यर्थियों को दी सख्त चेतावनी

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अगर आपने UPSC क्लियर किया है या करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. UPSC ने 2025 में चयनित उम्मीदवारों को साफ तौर पर समझाया है कि सोशल मीडिया पर कैसे व्यवहार करना चाहिए. आयोग ने कहा है कि किसी भी तरह का ऐसा पोस्ट, जो खुद का प्रचार करता हो या जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता हो, उससे दूर रहना चाहिए.

क्या है पूरी एडवायजरी?

UPSC ने अपनी एडवायजरी में कहा है कि सिविल सेवा में आने वाले उम्मीदवार अब सिर्फ आम नागरिक नहीं रहते, बल्कि वे एक जिम्मेदार पद का हिस्सा बनते हैं.ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी हर गतिविधि का असर सीधे उनकी सेवा और संस्था की छवि पर पड़ता है.

आयोग ने खास तौर पर कहा है कि कैंडिडेट्स को अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल किसी भी तरह के विज्ञापन, प्रमोशन या ब्रांडिंग के लिए नहीं करना चाहिए. यानी अगर कोई कोचिंग संस्थान या कंपनी आपके नाम और फोटो का इस्तेमाल प्रचार के लिए करना चाहती है, तो उससे दूरी बनाकर रखें.

सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर क्या सावधानियां बताई गई हैं?

UPSC ने कैंडिडेट्स को कुछ जरूरी बातें ध्यान रखने के लिए कही हैं. सबसे पहले, कोई भी पोस्ट करने से पहले अच्छी तरह सोचें कि उसका क्या असर हो सकता है. जल्दबाजी में या भावनाओं में आकर कुछ भी पोस्ट करना सही नहीं है.

इसके अलावा, ऐसे पोस्ट से बचें जो किसी व्यक्ति, संस्था या सेवा की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हों.UPSC ने यह भी कहा है कि अधिकारी को “इन्फ्लुएंसर” बनकर सोशल मीडिया पर ब्रांड प्रमोट नहीं करना चाहिए.

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क्यों जरूरी हुई इतनी सख्ती?

पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो का इस्तेमाल कोचिंग संस्थानों ने अपने प्रचार के लिए किया. वहीं कुछ अधिकारियों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल खुद की ब्रांडिंग के लिए भी किया, जिसकी शिकायतें आयोग तक पहुंचीं.

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार UPSC ने पहले से ज्यादा विस्तार में और सख्ती के साथ यह एडवायजरी जारी की है.

इस साल कितने उम्मीदवार हुए सफल?

UPSC ने 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया था. इस बार कुल 958 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जिनमें 659 पुरुष और 299 महिलाएं शामिल हैं.पिछले साल के मुकाबले इस बार चयनित उम्मीदवारों की संख्या थोड़ी कम रही है.

किसने किया टॉप?

इस बार यूपीएससी परीक्षा में अनूज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देशभर में अपनी पहचान बनाई है. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से आने वाले अनूज की इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके को गर्व से भर दिया है.

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