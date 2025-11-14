हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम हो रहा सिलेक्शन

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम हो रहा सिलेक्शन

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAU), इंफाल ने प्रोफेसर, डायरेक्टर और अन्य कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 179 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और खासकर कृषि क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (CAU), इंफाल ने प्रोफेसर, डायरेक्टर और अन्य कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 179 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगी, बल्कि चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा. 

भर्ती की खासियत

इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 10 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन की लास्ट डेट 06 दिसंबर 2025 है. अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. यह अवसर उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षिक पदों पर नौकरी करना चाहते हैं. 

कौन-कौन से पदों पर हो रही भर्ती

इस भर्ती के तहत अलग-अलग प्रकार के उच्च पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, जिनमें डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 01 पद, डीन 01 पद, चेयरमैन 03 पद, प्रोफेसर 15 पद, एसोसिएट प्रोफेसर 56 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर 103 पद शामिल हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग शैक्षिक योग्यताओं और एक्सपीरियंस की जरूरत है. 

हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षिक योग्यता तय की गई है, जिसमें पहला डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास कृषि विज्ञान, बागवानी, गृह विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन या पशु चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा डीन, प्रोफेसर, चेयरमैन और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में डॉक्टरेट डिग्री जरूरी है. वहीं सिस्टेंट प्रोफेसर के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ-साथ PhD और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित होने चाहिए. 

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय वैकेंसी सैलरी 

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय वैकेंसी में उम्मीदवारों को अच्छे वेतन और अन्य फायदे भी मिलेंगे. जिसमें डायरेक्टर, डीन, चेयरमैन, प्रोफेसर के लिए 1,44,200 प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर को 1,31,400 प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी. वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर को 57,700 प्रति माह सैलरी दी जाएगी. यह वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा और इसके साथ-साथ अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे. 

आवेदन प्रक्रिया 

1. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी पाने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://cau.ac.in/ पर जाएं. 

2. इसके बाद होम पेज पर जाकर आवेदन लिंक पर क्लिक करें फिर रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें. 

3.  अब सभी  जरूरी जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 

4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें फिर आवेदन पत्र को सबमिट करें और फ्यूचर के लिए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें. 

5. आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको द रजिस्ट्रार, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, लाम्फेलपट, इम्फाल, मणिपुर 795004 पर अपना आवेदन भेजना होगा. ऑफलाइन आवेदन की लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 है. 

Published at : 14 Nov 2025 04:13 PM (IST)
Tags :
Central Agricultural University Central Agricultural University Recruitment CAU Imphal Vacancy
