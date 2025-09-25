हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीCanara Bank Recruitment 2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, केनरा बैंक में निकली इस वैकेंसी के लिए फटाफट करें अप्लाई

Canara Bank Recruitment 2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, केनरा बैंक में निकली इस वैकेंसी के लिए फटाफट करें अप्लाई

केनरा बैंक ने अप्रेंटिसशिप के 3500 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 तय की गई है। कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 25 Sep 2025 07:59 AM (IST)
Canara Bank Apprenticeship Recruitment  2025: केनरा बैंक ने अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 3500 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार इसके लिए 12 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार यहां दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

इस अप्रेंटिसशिप में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. यानी सिर्फ ग्रेजुएट उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे.

उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी. एससी और एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम 5 साल, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट मिलेगी.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान हर महीने 15,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि अप्रेंटिसशिप एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसे स्थायी नौकरी में बदलने की कोई गारंटी नहीं होगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए शुल्क भी तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है.

किस तरह कर सकते हैं आवेदन

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवारों को केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट किया जा सकेगा. फॉर्म जमा करने के बाद उम्मीदवार को उसकी प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

Published at : 25 Sep 2025 07:59 AM (IST)
Bank Jobs JObs Canara Bank Apprenticeship 2025
