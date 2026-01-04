हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBTSC Recruitment 2026: वर्क इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, उम्मीदवार जल्द करें आवेदन

BTSC Recruitment 2026: वर्क इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक, उम्मीदवार जल्द करें आवेदन

बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से वर्क इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 04 Jan 2026 12:12 PM (IST)
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) एक अच्छा अवसर लेकर आया है. आयोग की ओर से वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि अब काफी नजदीक आ चुकी है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस भर्ती के माध्यम से कुल 493 पदों को भरा जाएगा. ऐसे में यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है, जो तकनीकी क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं.

बीटीएससी की ओर से जारी सूचना के अनुसार वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी समय में वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कत आ सकती है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2026 तय की गई है. समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

वर्क इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तय पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है. उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है. महिला उम्मीदवारों को आयु में छूट दी गई है और उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है. वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है.

इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा करना होगा. आयोग की ओर से आवेदन शुल्क 100 रुपये तय किया गया है. शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा. बिना आवेदन शुल्क जमा किए गए फॉर्म मान्य नहीं माने जाएंगे, इसलिए उम्मीदवार आवेदन करते समय इस बात का खास ध्यान रखें.

वर्क इंस्पेक्टर पदों पर चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और इसमें कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा में वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, गणित और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों से सवाल आएंगे. प्रत्येक सही उत्तर पर उम्मीदवार को 1 अंक दिया जाएगा, जबकि हर गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे. यानी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, इसलिए उम्मीदवारों को सोच-समझकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे.


लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए अलग-अलग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक तय किए गए हैं. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे. पिछड़ा वर्ग के लिए यह सीमा 36 प्रतिशत रखी गई है. अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 प्रतिशत अंक और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 32 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी.


उम्मीदवार बीटीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी, पात्रता, परीक्षा पैटर्न और आवेदन प्रक्रिया विस्तार से दी गई है. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे और भरी गई जानकारी को ध्यान से जांचना होगा.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 04 Jan 2026 12:12 PM (IST)
