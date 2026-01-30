BSNL में जॉब पाने का शानदार मौका, मिलेगी बढ़िया सैलरी; ये करें अप्लाई

भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने साल 2026 के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के जरिए टेलीकॉम और फाइनेंस सेक्टर में योग्य युवाओं को मौका दिया जाएगा. कंपनी ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार बीएसएनएल की आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मार्च 2026 सुबह 10 बजे तक तय की गई है, जबकि आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका 15 मार्च 2026 तक मिलेगा.

इस भर्ती के तहत कुल 120 पद भरे जाएंगे. इनमें से टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए 40 पद और फाइनेंस स्ट्रीम के लिए 11 पद निर्धारित किए गए हैं. बाकी पद विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आरक्षित रहेंगे. बीएसएनएल का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और योग्य उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर चुना जाएगा.

योग्यता क्या चाहिए?

अगर योग्यता की बात करें तो टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे विषयों में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. यह डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फुल टाइम होनी चाहिए और इसमें कम से कम 60 प्रतिशत अंक जरूरी हैं. वहीं फाइनेंस स्ट्रीम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी यानी सीएमए की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (क्रीमी लेयर) वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष तय की गई है. ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 33 वर्ष है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 35 वर्ष तक की छूट दी गई है. आयु की गणना नियमानुसार की जाएगी.

सैलरी कितनी मिलेगी?

बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पद के लिए आईडीए पे स्केल ई-3 के तहत 24,900 रुपये से लेकर 50,500 रुपये तक वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा कंपनी की ओर से अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे कुल सैलरी और बेहतर हो जाएगी. सरकारी कंपनी में स्थायी करियर और सुरक्षित भविष्य चाहने वाले युवाओं के लिए यह नौकरी काफी फायदेमंद मानी जा रही है.

ऐसे होगा सिलेक्शन

चयन प्रक्रिया की बात करें तो उम्मीदवारों को सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा. यह परीक्षा मल्टीपल च्वाइस प्रश्नों पर आधारित होगी. लिखित परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. मेरिट में शामिल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा.

इतना देना होगा शुल्क?

आवेदन शुल्क भी तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 2500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 1250 रुपये रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

कैसे आवेदन करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बीएसएनएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर “About Us” सेक्शन में जाकर “Career” विकल्प पर क्लिक करना होगा. वहां इस भर्ती से जुड़ा लिंक मिलेगा. लिंक पर क्लिक करते ही आवेदन पेज खुल जाएगा. सबसे पहले उम्मीदवार को अपनी बुनियादी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद पंजीकरण नंबर और पासवर्ड से लॉगइन कर पूरा आवेदन फॉर्म भरना होगा.

यह भी पढ़ें - सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भर्ती; जल्द करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI