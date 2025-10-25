BSF में नौकरी का सुनहरा मौका! कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती शुरू, जानिए पूरी प्रक्रिया

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह भर्ती खेलों में प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आई है, जहां उन्हें न सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी बल्कि देश सेवा का सम्मान भी हासिल होगा.

आवेदन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर, 2025 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 391 पदों को भरा जाएगा.

योग्यता

इस पद के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्यक है. इसके अलावा, उम्मीदवार ने पिछले दो वर्षों में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अंतरराष्ट्रीय खेल में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या कोई पदक हासिल किया हो. यानी यह भर्ती खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए है, जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है.

आयु सीमा क्या है?

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी. एससी/एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट. ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

कॉन्स्टेबल (GD) के पद पर चयनित उम्मीदवारों को शानदार सैलरी पैकेज मिलेगा. उन्हें 21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही अन्य भत्ते और सुविधाएं भी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जाएंगी.

आवेदन शुल्क

उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस ₹159 तय की गई है. वहीं एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

सबसे पहले उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं. होमपेज पर “Online Application for Constable (GD) Sports Quota 2025” लिंक पर क्लिक करें. अब मांगी गई जानकारी भरें, जिसमें नाम, शैक्षणिक योग्यता, और खेल उपलब्धियां शामिल हैं. आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करें. आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें.

