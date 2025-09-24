हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार पुलिस में दारोगा भर्ती के लिए निकली वैकेंसी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई

बिहार पुलिस में दारोगा भर्ती के लिए निकली वैकेंसी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने दारोगा (SI) के 1799 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 24 Sep 2025 11:49 AM (IST)
बिहार पुलिस में दारोगा बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने पुलिस अवर निरीक्षक (SI) के 1799 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. इन पदों पर नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी और चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 वेतनमान मिलेगा. यह अवसर उन सभी युवाओं के लिए खास है जो पुलिस विभाग में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अनुसार, इस भर्ती के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा. पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सभी अभ्यर्थी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री होना जरूरी है.

उम्र सीमा कितनी होगी?

  • सामान्य (पुरुष): न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष
  • सामान्य (महिला): न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष
  • पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला): न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष
  • अनुसूचित जाति/जनजाति (पुरुष/महिला): न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

भर्ती के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा. सभी वर्गों के पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये देना होगा. भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा पर आधारित होगा. प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा. मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों के 20 गुना तक रखी जाएगी. यानी, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मौका मिलेगा. इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं होंगी.

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं.
  • वहां Bihar Police टैब में जाकर Advt No-05/2025 पर क्लिक करें.
  • पंजीकरण के लिए आपके पास सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद अपने नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी ठीक उसी तरह भरें जैसे आपके प्रमाणपत्रों में दर्ज है.
  • अब लॉगिन करके डिटेल्स दर्ज करें.
  • फिर उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा करें.
  • फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लें.
  • अंत में फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सेव रख लें.

Published at : 24 Sep 2025 11:49 AM (IST)
JOB Bihar Police SI Recruitment 2025 BPSSC SI Online Application
