बिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स

बिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स
बिहार में 14 साल बाद लाइब्रेरियन भर्ती निकली है. बीपीएससी जल्द ही लगभग 6500 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके लिए लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन जरूरी है.
बिहार सरकार ने लंबे समय बाद लाइब्रेरियन भर्ती को मंजूरी दे दी है. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा.
शिक्षा विभाग को जिलों से रिक्त पदों की सूची मिल चुकी है और अब फाइनल क्लियरेंस के बाद ये पद बीपीएससी को भेजे जाएंगे. उम्मीद है कि इस बार लगभग 6500 पदों पर भर्ती की जाएगी. हालांकि सटीक पदों की संख्या का खुलासा आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ ही होगा.
बिहार में लाइब्रेरियन पदों पर पिछली भर्ती वर्ष 2011-12 में हुई थी. उसके बाद से पिछले 14 सालों से कोई नई बहाली नहीं निकली थी. इस लंबे इंतजार के बाद अब जाकर यह सुनहरा मौका उम्मीदवारों को मिलने वाला है. यही कारण है कि हजारों अभ्यर्थियों की नजरें इस भर्ती पर टिकी हुई हैं.
योग्यता क्या चाहिए?
इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना जरूरी है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है. वहीं आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक की आवश्यकता 40 प्रतिशत रखी गई है. इसके साथ ही अभ्यर्थी का पात्रता परीक्षा पास करना भी जरूरी है.
उम्र सीमा
आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. वहीं, नई नियमावली के तहत अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी. इस भर्ती में महिलाओं को भी विशेष अवसर दिया जाएगा. कुल पदों में से 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इसके अलावा इस बार डोमिसाइल नीति भी लागू की जाएगी ताकि राज्य के स्थानीय युवाओं को ज्यादा अवसर मिल सके.
कैसे होगा सिलेक्शन
लाइब्रेरियन पदों पर चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी. परीक्षा में पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े विषयों के साथ सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं. परीक्षा का विस्तृत पैटर्न और सिलेबस नोटिफिकेशन जारी होने पर स्पष्ट किया जाएगा.
आवेदन शुल्क
जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तो उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpscpat.bihar.gov.in पर जाना होगा. यहां सबसे पहले नए उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करके बाकी की जानकारी भरनी होगी. इसके बाद श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा और अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना होगा.
