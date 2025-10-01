हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स

बिहार में होगी लाइब्रेरियन भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन, पढ़ लें डिटेल्स

बिहार में 14 साल बाद लाइब्रेरियन भर्ती निकली है. बीपीएससी जल्द ही लगभग 6500 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा, जिसके लिए लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 01 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार सरकार ने लंबे समय बाद लाइब्रेरियन भर्ती को मंजूरी दे दी है. बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की ओर से बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा.

शिक्षा विभाग को जिलों से रिक्त पदों की सूची मिल चुकी है और अब फाइनल क्लियरेंस के बाद ये पद बीपीएससी को भेजे जाएंगे. उम्मीद है कि इस बार लगभग 6500 पदों पर भर्ती की जाएगी. हालांकि सटीक पदों की संख्या का खुलासा आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ ही होगा.

बिहार में लाइब्रेरियन पदों पर पिछली भर्ती वर्ष 2011-12 में हुई थी. उसके बाद से पिछले 14 सालों से कोई नई बहाली नहीं निकली थी. इस लंबे इंतजार के बाद अब जाकर यह सुनहरा मौका उम्मीदवारों को मिलने वाला है. यही कारण है कि हजारों अभ्यर्थियों की नजरें इस भर्ती पर टिकी हुई हैं.

योग्यता क्या चाहिए?

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना जरूरी है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन में कम से कम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है. वहीं आरक्षित वर्ग, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक की आवश्यकता 40 प्रतिशत रखी गई है. इसके साथ ही अभ्यर्थी का पात्रता परीक्षा पास करना भी जरूरी है.

उम्र सीमा

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए. वहीं, नई नियमावली के तहत अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी. इस भर्ती में महिलाओं को भी विशेष अवसर दिया जाएगा. कुल पदों में से 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इसके अलावा इस बार डोमिसाइल नीति भी लागू की जाएगी ताकि राज्य के स्थानीय युवाओं को ज्यादा अवसर मिल सके.

कैसे होगा सिलेक्शन

लाइब्रेरियन पदों पर चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगी. परीक्षा में पुस्तकालय विज्ञान से जुड़े विषयों के साथ सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं. परीक्षा का विस्तृत पैटर्न और सिलेबस नोटिफिकेशन जारी होने पर स्पष्ट किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तो उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpscpat.bihar.gov.in पर जाना होगा. यहां सबसे पहले नए उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करके बाकी की जानकारी भरनी होगी. इसके बाद श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा और अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना होगा.

ये भी पढ़ें: UGC ने 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को किया डिफाल्टर घोषित, यहां चेक कर लें लिस्ट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 01 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Tags :
Education JObs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की गाड़ी क्षतिग्रस्त, जन्मदिन के दिन हुआ हादसा
इंडिया
Rich List of India 2025: देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
देश में 358 अरबपति, अमीरों की लिस्ट में शाहरुख खान भी शामिल, जानें सबसे रईस महिला कौन?
क्रिकेट
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट और सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
ICC रैंकिंग में अभिषेक शर्मा ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', विराट-सूर्यकुमार को पीछे छोड़ रचा अद्भुत कीर्तिमान
बॉलीवुड
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर, नहीं देखीं होंगी एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें
कभी थाई-हाई स्लिट ड्रेस में दिए सिजलिंग पोज, तो कभी लहंगा पहन इतराईं जाह्नवी कपूर
यूटिलिटी
मुख्यमंत्री के यहां नहीं सुनी जा रही शिकायत तो राज्यपाल को कैसे कर सकते हैं शिकायत, कैसे कर सकते हैं मुलाकात
मुख्यमंत्री के यहां नहीं सुनी जा रही शिकायत तो राज्यपाल को कैसे कर सकते हैं शिकायत, कैसे कर सकते हैं मुलाकात
जनरल नॉलेज
Silver Investment: कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
कोरोना काल में खरीदी होती 5 किलो चांदी तो आज अकाउंट में होते इतने, जान लें कितना होता मुनाफा?
हेल्थ
48 घंटे से बना हुआ है बुखार तो न करें नजरअंदाज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह वायरस
48 घंटे से बना हुआ है बुखार तो न करें नजरअंदाज, दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह वायरस
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget