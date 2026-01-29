हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार में होगी 490 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 31 जनवरी से कर पाएंगे आवेदन

बिहार में होगी 490 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 31 जनवरी से कर पाएंगे आवेदन

बिहार तकनीकी लोक सेवा आयोग ने वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के 493 पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Jan 2026 06:01 PM (IST)
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार तकनीकी लोक सेवा आयोग ने वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के 493 पदों पर भर्ती के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अब एक और मौका है. इस भर्ती के तहत कुल 493 पद निकाले गए हैं.यानी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा.

क्या चाहिए योग्यता 

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.बिना ITI सर्टिफिकेट के आवेदन मान्य नहीं होगा.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिये. अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 साल तय की गयी है. अनारक्षित महिला और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिये उम्र सीमा 40 साल तय की गयी है. वहीं SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 42 साल रखी गयी है. सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट दी जायेगी.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों से 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा, यानी किसी भी कैटेगरी के लिए फीस अलग नहीं रखी गयी है.

परीक्षा पैटर्न

इस भर्ती के लिये परीक्षा MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी. इसमें कुल 100 सवाल पूछे जायेंगे और परीक्षा 100 अंकों की होगी.परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय मिलेगा. हर गलत जवाब पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जायेगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा. जो उम्मीदवार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें आगे चयन का मौका मिलेगा.

कितना मिलेगा वेतन 

इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल-2 के तहत वेतन दिया जायेगा. इस पद पर नियुक्ति के बाद उम्मीदवारों को शुरुआत में लगभग 19,900 रुपये प्रति माह का बेसिक वेतन मिलेगा.समय के साथ-साथ अनुभव, प्रमोशन और सरकारी नियमों के अनुसार यह वेतन बढ़ता रहेगा और अधिकतम 63,200 रुपये प्रति माह तक जा सकता है. इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस जैसे अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जायेगा.जिससे कुल सैलरी और भी बेहतर हो जाती है.

ऐसे करें आवेदन

  • उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जायें.
  • इसके बाद उम्मीदवार Apply Online बटन पर क्लिक करें.
  • फिर उम्मीदवार के सामने नया पेज खुलेगा, जहां पहले रजिस्ट्रेशन करें.
  • अब उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन करें.
  • इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • फिर आवेदन शुल्क जमा करें.
  • उम्मीदवार अब फॉर्म सबमिट करें.
  • अब आगे की जरूरत के लिए प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 29 Jan 2026 06:01 PM (IST)
