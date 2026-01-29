बिहार में होगी 490 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 31 जनवरी से कर पाएंगे आवेदन

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बिहार तकनीकी लोक सेवा आयोग ने वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के 493 पदों पर भर्ती के लिए फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अब एक और मौका है. इस भर्ती के तहत कुल 493 पद निकाले गए हैं.यानी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा.



क्या चाहिए योग्यता

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.बिना ITI सर्टिफिकेट के आवेदन मान्य नहीं होगा.

उम्र सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिये. अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 साल तय की गयी है. अनारक्षित महिला और OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिये उम्र सीमा 40 साल तय की गयी है. वहीं SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 42 साल रखी गयी है. सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को उम्र में छूट दी जायेगी.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों से 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा, यानी किसी भी कैटेगरी के लिए फीस अलग नहीं रखी गयी है.

परीक्षा पैटर्न

इस भर्ती के लिये परीक्षा MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी. इसमें कुल 100 सवाल पूछे जायेंगे और परीक्षा 100 अंकों की होगी.परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय मिलेगा. हर गलत जवाब पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जायेगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा. जो उम्मीदवार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें आगे चयन का मौका मिलेगा.



कितना मिलेगा वेतन

इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल-2 के तहत वेतन दिया जायेगा. इस पद पर नियुक्ति के बाद उम्मीदवारों को शुरुआत में लगभग 19,900 रुपये प्रति माह का बेसिक वेतन मिलेगा.समय के साथ-साथ अनुभव, प्रमोशन और सरकारी नियमों के अनुसार यह वेतन बढ़ता रहेगा और अधिकतम 63,200 रुपये प्रति माह तक जा सकता है. इसके अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस जैसे अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जायेगा.जिससे कुल सैलरी और भी बेहतर हो जाती है.

ऐसे करें आवेदन

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI