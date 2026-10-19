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हिंदी न्यूज़शिक्षाUKSSSC की भर्ती परीक्षा स्थगित,  25 अक्टूबर और 1 नवंबर को होना था एग्जाम

UKSSSC की भर्ती परीक्षा स्थगित,  25 अक्टूबर और 1 नवंबर को होना था एग्जाम

UKSSSC के तहत आने वाली जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट अकाउंटेंट  की भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. UKSSSC ने इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 19 Oct 2026 04:49 PM (IST)
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के तहत आने वाली जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट अकाउंटेंट  की भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. यह परीक्षाएं पहले 25 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 के बीच आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने इन परीक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है.

आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि दो अलग-अलग भर्ती विज्ञापनों के तहत होने वाली यह परीक्षाएं अगले आदेश तक टाल दी गई है.इन भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करने के पीछे आयोग ने अपरिहार्य कारण बताया है.  इसके अलावा आयोग ने फिलहाल इन परीक्षाओं को लेकर नई तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है. स्थगित होने वाली परीक्षाओं में कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक के पद शामिल है. वहीं सहायक लेखाकार और दूसरे पदों के लिए  प्रस्तावित प्रस्तावित परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है.

किस दिन कौन सी परीक्षाएं होनी थी?

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से पहले से संभावित शेड्यूल के अनुसार कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक ग्रेड-1/वैयक्तिक सहायक (सिविल न्यायालय और कुटुंब न्यायालय) की परीक्षाएं 25 अक्टूबर को होनी थी. वहीं सहायक लेखाकार और दूसरे पदों की लिखित परीक्षा 1 नवंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इन दोनों ही परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.

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अब कब हो सकती है परीक्षाएं?

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन परीक्षाओं की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. नई तारीख के लिए उम्मीदवारों को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर नजर बनाए रखनी होगी. फिलहाल इन परीक्षाओं को लेकर कोई संभावित तारीख भी नहीं बताई गई है.

 उम्मीदवार अब क्या करें?

यह परीक्षा स्थगित होने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वह अपनी तैयारी जारी रखें और परीक्षा में आने वाले सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित, रीजनिंग और संबंधित पदों के विषयों की नियमित प्रैक्टिस करते रहे. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पूरे सिलेबस का रिवीजन नहीं किया है, वह भी लगातार रिवीजन पर ध्यान देते रहे. साथ ही उम्मीदवार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर भी अपनी नजर बनाए रखें और किसी भी तरह की वायरल होने वाली फेक खबरों पर भरोसा न करें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 19 Oct 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Education News JObs News UKSSSC Exam 2026
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