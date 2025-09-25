हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन

यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन

बठिंडा नगर निगम की तरफ से 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली गई है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Sep 2025 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

बठिंडा नगर निगम ने सफाई सेवक और सीवरमैन के कुल 597 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. खास बात यह है कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता केवल 5वीं पास रखी गई है. इतना ही नहीं, इस भर्ती में न तो कोई लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू. चयन प्रक्रिया पूरी तरह दस्तावेज सत्यापन और पात्रता के आधार पर होगी. उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

बठिंडा नगर निगम की इस भर्ती का उद्देश्य सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना है. साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर भी दिया जाएगा. इस भर्ती में सफाई सेवक के 538 और सीवरमैन के 59 पद शामिल हैं.

ये है जरूरी पात्रता

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 5वीं पास होना जरूरी है. आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 37 वर्ष रखी गई है. वहीं, पंजाब राज्य के SC/ST और OBC उम्मीदवारों को अधिकतम 42 वर्ष और राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम 45 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

यह भी पढ़ें  - CBSE Board Exam 2026: CBSE ने किया बोर्ड एग्जाम की डेट्स का एलान, ऐसे करें तैयारी; यहां पढ़ लें जरूरी बातें

कितना देना होगा आवेदन शुल्क

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये , SC/BC/OBC/PwD उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 200 रुपए निर्धारित किए गए हैं. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया जा सकेगा.

ऐसे करें आवेदन

  • स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले बठिंडा नगर निगम की वेबसाइट mcbathinda.com पर जाएं.
  • स्टेप 2: अब New Registration पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
  • स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • स्टेप 4: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें.
  • स्टेप 5: आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करें.
  • स्टेप 6: नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें.
  • स्टेप 7: सभी जानकारी भरने और शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें.
     
    यह भी पढ़ें - रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल को नहीं मिलेगा इसका फायदा! जानें क्यों?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 25 Sep 2025 07:04 PM (IST)
Tags :
JObs Government Jobs 2025 MCBathinda Recruitment Punjab Govt Jobs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
बॉलीवुड
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़...किसी स्टार से कम नहीं बॉलीवुड के इन बॉडीगार्ड्स की लाइफ
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़, मिलिए बॉलीवुड के अमीर बॉडीगार्ड्स से
Advertisement

वीडियोज

They Call Him OG Review: इमरान हाशमी और पवन कल्याण ने अपने ओजी स्टाइल से प्रभावित किया
Ashi Singh Garba: पीली सिल्क साड़ी में Aashi Singh का जलवा, Garba पर कही ये बात
Next Gen GST Reforms: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का 'बचत उत्सव' तोहफा!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Wild Animal Attacks: UP में खूंखार जानवरों का आतंक, Lucknow, Bahraich, Hapur में दहशत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
विश्व
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत से परेशानी है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
बॉलीवुड
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़...किसी स्टार से कम नहीं बॉलीवुड के इन बॉडीगार्ड्स की लाइफ
कोई लेता है 2 करोड़, तो किसी की फीस है 3 करोड़, मिलिए बॉलीवुड के अमीर बॉडीगार्ड्स से
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
नौकरी
रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल को नहीं मिलेगा इसका फायदा! जानें क्यों?
रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल को नहीं मिलेगा इसका फायदा! जानें क्यों?
ट्रेंडिंग
दहेज के बेड के साथ बीवी का लवर फ्री, पर्दा हटा और खुल गई पोल; देखें वीडियो
दहेज के बेड के साथ बीवी का लवर फ्री, पर्दा हटा और खुल गई पोल; देखें वीडियो
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget