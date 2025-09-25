यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
बठिंडा नगर निगम की तरफ से 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली गई है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
बठिंडा नगर निगम ने सफाई सेवक और सीवरमैन के कुल 597 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. खास बात यह है कि इसके लिए न्यूनतम योग्यता केवल 5वीं पास रखी गई है. इतना ही नहीं, इस भर्ती में न तो कोई लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू. चयन प्रक्रिया पूरी तरह दस्तावेज सत्यापन और पात्रता के आधार पर होगी. उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
बठिंडा नगर निगम की इस भर्ती का उद्देश्य सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करना है. साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर भी दिया जाएगा. इस भर्ती में सफाई सेवक के 538 और सीवरमैन के 59 पद शामिल हैं.
ये है जरूरी पात्रता
योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 5वीं पास होना जरूरी है. आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 37 वर्ष रखी गई है. वहीं, पंजाब राज्य के SC/ST और OBC उम्मीदवारों को अधिकतम 42 वर्ष और राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम 45 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.
कितना देना होगा आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये , SC/BC/OBC/PwD उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 200 रुपए निर्धारित किए गए हैं. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया जा सकेगा.
ऐसे करें आवेदन
- स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले बठिंडा नगर निगम की वेबसाइट mcbathinda.com पर जाएं.
- स्टेप 2: अब New Registration पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
- स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन के बाद दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
- स्टेप 4: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें.
- स्टेप 5: आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करें.
- स्टेप 6: नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें.
- स्टेप 7: सभी जानकारी भरने और शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें.
