हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीBank of India Recruitment 2025-26: बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, यहां करें अप्लाई

Bank of India Recruitment 2025-26: बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, यहां करें अप्लाई

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 514 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट कल यानी 5 जनवरी 2026 है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 04 Jan 2026 01:53 PM (IST)
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए यह एक बहुत अच्छा मौका है. बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने क्रेडिट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 514 पद भरे जाएंगे. खास बात यह है कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट कल यानी 5 जनवरी 2026 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें बिना देर किए तुरंत आवेदन कर देना चाहिए.

यह भर्ती अभियान जनरल बैंकिंग ऑफिसर (GBO) स्ट्रीम 2025-26 के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है और इसमें अलग-अलग प्रबंधन स्तरों (मैनेजमेंट स्केल) पर एक्सपीरियंस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025-26 कुल पद

इस भर्ती के अंतर्गत घोषित 514 क्रेडिट ऑफिसर पद तीन अलग-अलग प्रबंधन स्तरों में बांटे गए हैं. जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-IV (SMGS-IV) के 36 पद, मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-III (MMGS-III) के 60 पद और मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-II (MMGS-II) के 418 पद शामिल हैं. सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और दिव्यांग उम्मीदवारों (PwBD) को आरक्षण का फायदा दिया जाएगा. 

बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025-26 कौन कर सकता है आवेदन 

बैंक ऑफ इंडिया भर्ती  के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA), ICWA / CMA, बैंकिंग या फाइनेंस में MBA / PGDBM जैसे कोई व्यावसायिक योग्यता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. योग्यता और एक्सपीरियंस के अनुसार पद और सैलरी तय की जाएगी. इसके अलावा MMGS-II पद के लिए 25 से 35 साल, MMGS-III के लिए 28 से 38 साल और SMGS-IV के लिए 30 से 40 साल एज होनी चाहिए. SC, ST, OBC, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2025-26 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

1. बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाएं. 

2. होमपेज पर Career सेक्शन पर क्लिक करें.

3. GBO Stream 2025-26 Credit Officer Recruitment से संबंधित लिंक खोलें.

4. Apply Online पर क्लिक करें.

5. नया रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड सुरक्षित रखें.

6. अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन फॉर्म सबमिट करें. 

7. लास्ट में फ्यूचर के लिए कन्फर्मेशन पेज का स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट जरूर रखें. 

Published at : 04 Jan 2026 01:53 PM (IST)
