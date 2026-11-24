उत्तर प्रदेश में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के लिए नए अवसर खोलने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत नवनिर्मित 163 राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के कुल 1507 पदों को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही इन स्कूलों के लिए 174 जूनियर असिस्टेंट के अतिरिक्त पद भी स्वीकृत किए गए हैं.

राज्य के शिक्षा निदेशालय की ओर से 25 मई को भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद शासन की सचिव किंजल सिंह की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. वहीं बताया जा रहा है कि इन नई भर्तियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारी की कमी को दूर किया जा सकेगा.

किन-किन पदों पर होगी भर्ती?

शासन के आदेश के अनुसार 163 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत 1507 पद है. वहीं इन 1507 पदों में प्रधानाचार्य (राजकीय इंटर कॉलेज GIC) के 42 पद, प्रधानाध्यापक (राजकीय माध्यमिक विद्यालय) के 121 पद, लेक्चरर के 420 पद और सहायक अध्यापक के 924 पद शामिल है. इस तरह से कुल शैक्षणिक व नेतृत्व के 1507 पद है. वहीं इसमें कनिष्ठ सहायक के अलग से स्वीकृत पदों की संख्या 174 बताई गई है.

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किस आयोग के जरिए होगी चयन प्रक्रिया?

सरकार ने इन पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी प्रदेश के दो प्रमुख भर्ती आयोग को सौंपी है. इसमें प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के 50-50 प्रतिशत पद, प्रधानाध्यापक के 45 प्रतिशत पद तथा सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) के शत-प्रतिशत पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी. वहीं कनिष्ठ सहायक के सभी 174 पदों पर सीधी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से संपन्न कराई जाएगी.

अगस्त में भी 1810 पदों को मिली थी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इस घोषणा से पहले इसी 10 अगस्त को भी राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 126 राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 1810 नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी थी. अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी उस आदेश में प्रधानाचार्य के 68 पद, प्रधानाध्यापक के 58 पद, प्रवक्ता के 680 पद, एलटी ग्रेड शिक्षकों के 819 पद और कनिष्ठ सहायक के 185 पद शामिल थे.

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