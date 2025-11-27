JNU में पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 3 दिसंबर तक भरें ऑनलाइन फॉर्म

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने विंटर सेमेस्टर के दूसरे चरण में पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हर साल की तरह इस बार भी देशभर से हजारों स्टूडेंट्स जेएनयू में रिसर्च का मौका पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं. विश्वविद्यालय ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 3 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें जेएनयू की आधिकारिक साइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा.

इस बार पीएचडी दाखिले को लेकर जेएनयू ने पूरा शेड्यूल पहले से ही साफ कर दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी में कोई परेशानी न हो. आवेदन करने के बाद अगर किसी छात्र से फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, तो उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा. 4 और 5 दिसंबर को उम्मीदवार आवेदन संबंधी त्रुटियां सुधार सकेंगे. इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

19 से 23 दिसंबर तक होगा वाइवा

पीएचडी दाखिले में वाइवा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. जेएनयू ने वाइवा की तारीखें भी तय कर दी हैं. 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच वाइवा आयोजित किए जाएंगे. इन पाँच दिनों में अलग-अलग सेंटर अपने-अपने विषयों के लिए इंटरव्यू लेंगे.

वाइवा पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय 2 जनवरी को पहली मेरिट सूची जारी करेगा. इस लिस्ट में जगह पाने वाले उम्मीदवारों को 2 जनवरी से 4 जनवरी तक पूर्व नामांकन पंजीकरण करना होगा. इसी दौरान उन्हें सीट ब्लॉक करनी होगी और फीस का भुगतान भी करना होगा.

8 और 9 जनवरी को दस्तावेज सत्यापन

पहली सूची में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज 8 और 9 जनवरी को सत्यापित किए जाएंगे. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही दाखिला सुनिश्चित माना जाएगा.

16 जनवरी को दूसरी मेरिट लिस्ट

जिन उम्मीदवारों का नाम पहली मेरिट में नहीं आएगा, उन्हें दूसरी सूची का इंतजार करना होगा. दूसरी मेरिट लिस्ट 16 जनवरी को जारी होगी. चयनित उम्मीदवार 16 से 18 जनवरी के बीच पंजीकरण कर सकेंगे. इनके दस्तावेज़ों का सत्यापन 22 जनवरी को किया जाएगा.

तीसरी और अंतिम लिस्ट 29 जनवरी को

पीएचडी दाखिले के लिए अंतिम और तीसरी मेरिट लिस्ट 29 जनवरी को जारी की जाएगी. इस सूची में शामिल उम्मीदवारों के दाखिले 29 और 31 जनवरी को पूरे किए जाएंगे. इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया बंद हो जाएगी.

NET/JRF/GATE जरूरी

पीएचडी में दाखिले के लिए उम्मीदवार का NET, JRF या GATE परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. जेएनयू कुल 21 स्कूलों, सेंटर और स्पेशल सेंटर में रिसर्च के लिए दाखिले का मौका दे रहा है. हर सेंटर में अलग-अलग विषयों और खास क्षेत्रों में रिसर्च की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें देशभर के मेधावी विद्यार्थी आवेदन करते हैं.

