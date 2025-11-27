JNU में पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 3 दिसंबर तक भरें ऑनलाइन फॉर्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJNU में पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 3 दिसंबर तक भरें ऑनलाइन फॉर्म

JNU PhD Admissions: JNU ने विंटर सेमेस्टर पीएचडी के दूसरे चरण के दाखिले शुरू कर दिए हैं, आवेदन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर रखी गई है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Nov 2025 06:17 PM (IST)
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने विंटर सेमेस्टर के दूसरे चरण में पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हर साल की तरह इस बार भी देशभर से हजारों स्टूडेंट्स जेएनयू में रिसर्च का मौका पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं. विश्वविद्यालय ने आधिकारिक सूचना जारी करते हुए बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 3 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें जेएनयू की आधिकारिक साइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा.

इस बार पीएचडी दाखिले को लेकर जेएनयू ने पूरा शेड्यूल पहले से ही साफ कर दिया है, ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी में कोई परेशानी न हो. आवेदन करने के बाद अगर किसी छात्र से फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, तो उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा. 4 और 5 दिसंबर को उम्मीदवार आवेदन संबंधी त्रुटियां सुधार सकेंगे. इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

19 से 23 दिसंबर तक होगा वाइवा

पीएचडी दाखिले में वाइवा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है. जेएनयू ने वाइवा की तारीखें भी तय कर दी हैं. 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच वाइवा आयोजित किए जाएंगे. इन पाँच दिनों में अलग-अलग सेंटर अपने-अपने विषयों के लिए इंटरव्यू लेंगे.

वाइवा पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय 2 जनवरी को पहली मेरिट सूची जारी करेगा. इस लिस्ट में जगह पाने वाले उम्मीदवारों को 2 जनवरी से 4 जनवरी तक पूर्व नामांकन पंजीकरण करना होगा. इसी दौरान उन्हें सीट ब्लॉक करनी होगी और फीस का भुगतान भी करना होगा.

8 और 9 जनवरी को दस्तावेज सत्यापन

पहली सूची में चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज 8 और 9 जनवरी को सत्यापित किए जाएंगे. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही दाखिला सुनिश्चित माना जाएगा.

16 जनवरी को दूसरी मेरिट लिस्ट

जिन उम्मीदवारों का नाम पहली मेरिट में नहीं आएगा, उन्हें दूसरी सूची का इंतजार करना होगा. दूसरी मेरिट लिस्ट 16 जनवरी को जारी होगी. चयनित उम्मीदवार 16 से 18 जनवरी के बीच पंजीकरण कर सकेंगे. इनके दस्तावेज़ों का सत्यापन 22 जनवरी को किया जाएगा.

तीसरी और अंतिम लिस्ट 29 जनवरी को

पीएचडी दाखिले के लिए अंतिम और तीसरी मेरिट लिस्ट 29 जनवरी को जारी की जाएगी. इस सूची में शामिल उम्मीदवारों के दाखिले 29 और 31 जनवरी को पूरे किए जाएंगे. इसके बाद दाखिले की प्रक्रिया बंद हो जाएगी.

NET/JRF/GATE जरूरी

पीएचडी में दाखिले के लिए उम्मीदवार का NET, JRF या GATE परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. जेएनयू कुल 21 स्कूलों, सेंटर और स्पेशल सेंटर में रिसर्च के लिए दाखिले का मौका दे रहा है. हर सेंटर में अलग-अलग विषयों और खास क्षेत्रों में रिसर्च की सुविधा उपलब्ध है, जिनमें देशभर के मेधावी विद्यार्थी आवेदन करते हैं.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 27 Nov 2025 06:17 PM (IST)
