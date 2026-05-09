हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाJMI PhD Admission 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जारी किया पीएचडी एडमिशन शेड्यूल, 11 मई से शुरू होंगे आवेदन

JMI PhD Admission 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जारी किया पीएचडी एडमिशन शेड्यूल, 11 मई से शुरू होंगे आवेदन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पीएचडी एडमिशन 2026-27 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है.आवेदन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट admission.jmi.ac.in पर जाकर 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 May 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पीएचडी एडमिशन का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन तिथि, प्रवेश परीक्षा, इंटरव्यू और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी समय-सारणी जारी की गई है.पीएचडी में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तारीखों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पीएचडी प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 मई 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 8 जून 2026 तक आवेदन फॉर्म भर सकेंगे. वहीं फॉर्म में सुधार करने के लिए 9 और 10 जून 2026 को एडिटिंग विंडो खुली रहेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह तय समय के अन्दर आवेदन कर लें. अंतिम वक्त पर वेबसाइट पर लोड बढ़ सकता है, साथ ही आवेदन प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है.

14 जून को जारी होंगे एडमिट कार्ड

विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 14 जून 2026 को जारी किए जाएंगे.उम्मीदवार आधिकारिक एडमिशन पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

20 और 21 जून को होगी प्रवेश परीक्षा

पीएचडी एडमिशन टेस्ट का आयोजन 20 जून और 21 जून 2026 को किया जाएगा. परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची 10 जुलाई से 15 जुलाई 2026 के बीच जारी की जाएगी. वही इंटरव्यू के लिए चुने गए उम्मीदवारों को अपना रिसर्च प्रपोजल संबंधित विभाग या सेंटर में 22 जुलाई 2026 तक जमा करना होगा. इसके बाद CRC और DRC के माध्यम से इंटरव्यू प्रक्रिया 27 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच पूरी की जाएगी.

यह भी पढ़ें - फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू

अगस्त में पूरी होगी एडमिशन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों की सूची 3 अगस्त से 5 अगस्त 2026 के बीच जारी की जाएगी. इसके बाद एडमिशन की औपचारिकताएं 6, 7 और 10 अगस्त 2026 को पूरी होंगी.वहीं कोर्स वर्क की कक्षाएं 11 अगस्त 2026 से शुरू कर दी जाएंगी.

आवेदन शुल्क कितना है?

पीएचडी एडमिशन के लिए आवेदन शुल्क 2000 रुपये प्रति उम्मीदवार निर्धारित किया गया है. आवेदन फॉर्म और अन्य जरूरी जानकारी विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदार आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं. 

ऐसे करें दाखिले के लिए आवेदन

  • स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल admission.jmi.ac.in पर जाएं.
  • स्टेप 2: इसके बाद उम्मीदवार पीएचडी एडमिशन 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • स्टेप 3: कैंडिडेट्स अब अपना रजिस्ट्रेशन करके आवेदन फॉर्म भरें.
  • स्टेप 4: फिर उम्मीदवार जरूरी दस्तावेज अपलोड करें 
  • स्टेप 5: अब उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा करें.
  • स्टेप 6: इसके बाद उम्मीदवार फॉर्म सबमिट कर लें.
  • स्टेप 7: अब उम्केमीदवार प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें.

यह भी पढ़ें - एनएस राजा सुब्रमणि बने देश के नए सीडीएस, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 09 May 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Education JMI JMI PhD Admission 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
JMI PhD Admission 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जारी किया पीएचडी एडमिशन शेड्यूल, 11 मई से शुरू होंगे आवेदन
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जारी किया पीएचडी एडमिशन शेड्यूल, 11 मई से शुरू होंगे आवेदन
शिक्षा
युवाओं के लिए शानदार खबर! झारखंड CGL भर्ती का नोटिफिकेशन आउट; भरे जाएंगे इतने पद
युवाओं के लिए शानदार खबर! झारखंड CGL भर्ती का नोटिफिकेशन आउट; भरे जाएंगे इतने पद
शिक्षा
समुद्री सुरक्षा की कमान अब कृष्णा स्वामीनाथन के हाथ; जानें पढ़ाई से लेकर सैलरी तक सबकुछ
समुद्री सुरक्षा की कमान अब कृष्णा स्वामीनाथन के हाथ; जानें पढ़ाई से लेकर सैलरी तक सबकुछ
शिक्षा
एनएस राजा सुब्रमणि बने देश के नए सीडीएस, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
एनएस राजा सुब्रमणि बने देश के नए सीडीएस, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
UP News: अफसरों की अब खैर नहीं! Yogi Government का नया 'प्रोटोकॉल'! | CM Yogi Adityanath
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
दिल्ली NCR
'बंगाल मणिपुर न बने...', शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज
'बंगाल मणिपुर न बने...', शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, पाकिस्तान सरकार ने दिए 25 करोड़
भारत ने जैश के मुख्यालय को किया था तबाह, वो फिर बनकर होगा तैयार, PAK सरकार ने दिए 25 करोड़
साउथ सिनेमा
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का Ad ठुकराया, पिंपल्स ने बनाया स्टार, 'पक्के उसूलों' वाली एक्ट्रेस की कहानी
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का एड ठुकराया, साउथ की इस एक्ट्रेस को पिंपल्स ने बनाया स्टार
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे भारत के अगले CDS, 30 मई को रिटायर होंगे जनरल अनिल चौहान
एग्रीकल्चर
किसानों को इन कामों के लिए सरकार देगी 35% तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का फायदा
किसानों को इन कामों के लिए सरकार देगी 35% तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं योजना का फायदा
जनरल नॉलेज
Spacesuit Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
कितने रुपये में बनकर तैयार होता है एक स्पेस सूट? कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget