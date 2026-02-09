हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Mains Session 1 Result 2026: जेईई मेंस का जल्द आएगा रिजल्ट, खत्म होने वाला है लाखों छात्रों का इंतजार

JEE Main 2026 का रिजल्ट 12 फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है, जिसे उम्मीदवार NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 09 Feb 2026 04:24 PM (IST)
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही जेईई मेन 2026 का रिजल्ट जारी करने वाली है. आधिकारिक एग्जाम बुलेटिन के अनुसार, जेईई मेन का रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक जारी किया जा सकता है. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे.

जेईई मेन 2026 का रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी. रिजल्ट में उम्मीदवार का नाम, आवेदन संख्या, प्राप्त अंक और पास या फेल की स्थिति जैसी जरूरी जानकारी दी जाएगी. रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं, जो आगे की प्रक्रिया में काम आएगा.

JEE Advanced 2026 का रास्ता खुलेगा

जेईई मेन में क्वालिफाई करने वाले छात्र JEE Advanced 2026 में बैठने के योग्य होंगे. आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस्ड पास करना जरूरी होता है. इस साल जेईई मेन के पहले सेशन में करीब 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी. इनमें से लगभग 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस्ड के लिए चुने जाएंगे.

कट-ऑफ पार करना जरूरी

सिर्फ परीक्षा पास करना ही काफी नहीं होगा. छात्रों को तय कट-ऑफ अंक भी हासिल करने होंगे. कट-ऑफ क्लियर करने वाले उम्मीदवार ही आगे JoSAA काउंसलिंग में हिस्सा ले पाएंगे. JoSAA के जरिए आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में दाखिला मिलता है.

इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन

जेईई मेन परीक्षा के जरिए छात्र BTech, BArch और BPlanning जैसे कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. यह परीक्षा न सिर्फ सरकारी कॉलेजों बल्कि कई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का भी बड़ा जरिया है. यही वजह है कि जेईई मेन को देश की सबसे अहम परीक्षाओं में गिना जाता है.

आंसर-की पर आपत्ति का मौका मिला

जेईई मेन 2026 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में हुई थी. परीक्षा के बाद NTA ने प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी. छात्रों को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था. हर सवाल पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये फीस तय की गई थी. छात्रों की आपत्तियों के बाद फाइनल आंसर-की के आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया है.

ऐसे डाउनलोड करें JEE Main 2026 स्कोरकार्ड

 

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 09 Feb 2026 04:24 PM (IST)
Education JEE Mains Session 1 Result 2026
