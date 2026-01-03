JEE मेन 2026 को लेकर NTA की बड़ी राहत, फोटो-आईडी गड़बड़ी वाले छात्रों को 15 जनवरी तक का समय

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेन 2026 की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है. यह एडवाइजरी खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है, जिनके आवेदन फॉर्म में अपलोड की गई फोटो और पहचान पत्र के बीच अंतर पाया गया है. एनटीए ने साफ किया है कि ऐसे मामलों को हल करने के लिए अब उम्मीदवारों को थोड़ा और समय दिया जा रहा है, ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा से वंचित न होना पड़े.

एनटीए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों ने आधार कार्ड के अलावा किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर आवेदन किया है और जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है, उनके लिए फोटो सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है. पहले यह समय सीमा कम थी, लेकिन छात्रों की परेशानी को देखते हुए एजेंसी ने इसमें राहत दी है.

एनटीए ने बताया है कि जिन उम्मीदवारों के दस्तावेजों में अंतर पाया गया है, उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक खास लिंक भेजा गया है. इस लिंक के जरिए उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा. यह प्रमाण पत्र उनकी पहचान और फोटो से जुड़ा होगा. इसके साथ ही एनटीए ने यह भी साफ किया है कि परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को इस प्रमाण पत्र की प्रिंटेड कॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी. वहां मौजूद अधिकारी इस प्रमाण पत्र का भौतिक सत्यापन करेंगे, ताकि उम्मीदवार की पहचान को लेकर किसी तरह की शंका न रहे.

NTA ने क्या कहा?

एनटीए का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अपनाई जा रही है. एजेंसी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि परीक्षा में वही उम्मीदवार शामिल हों, जिन्होंने सही तरीके से आवेदन किया है. इसलिए जिन छात्रों को ईमेल के जरिए सूचना मिली है, उन्हें बिना देरी किए तय समय के भीतर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी गई है.

कब होगी परीक्षा?

वहीं, जेईई मेन 2026 की परीक्षा को लेकर भी एनटीए ने अहम जानकारी साझा की है. एजेंसी के अनुसार, जेईई मेन 2026 सेशन-1 की परीक्षा 21 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में होगी. परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी देने के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की जाएगी. यह स्लिप आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे उम्मीदवार अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से डाउनलोड कर सकेंगे.

