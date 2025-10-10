सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैल रही अफवाहों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 को लेकर अहम स्पष्टीकरण जारी किया है. कुछ दिनों से यह दावा किया जा रहा था कि छात्रों को अब परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प नहीं मिलेगा और केंद्र केवल उनके आधार कार्ड के पते के आधार पर तय किए जाएंगे. लेकिन NTA ने इस खबर को पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया है. एजेंसी ने साफ किया कि छात्रों को पहले की तरह ही अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुनने का पूरा अधिकार रहेगा.

क्या कहा गया NTA के बयान में?

NTA ने बताया कि JEE Main 2026 परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी जनवरी और अप्रैल 2026 में. बीते वर्षों में कई छात्रों ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान शिकायत की थी कि उनके आधार कार्ड, 10वीं प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेजों में दी गई जानकारियों में अंतर होने के कारण उन्हें दिक्कत हुई.

इसी कारण NTA ने 29 सितंबर 2025 को एक पब्लिक नोटिस जारी किया था. इसमें छात्रों को सलाह दी गई थी कि वे आवेदन शुरू करने से पहले अपने Aadhaar, UDID कार्ड, जन्मतिथि और कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसी पहचान संबंधी जानकारियों की जांच कर लें और जरूरत हो तो उन्हें अपडेट करवा लें.

लेकिन यह नोटिस परीक्षा शहर या केंद्र के चयन से जुड़ा नहीं था. यह केवल पहचान दस्तावेजों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी छात्र को तकनीकी परेशानी न हो.

NTA ने क्या कहा?

NTA ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर फैल रही खबरों से छात्र और अभिभावक भ्रमित न हों. एजेंसी ने कहा कि किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले nta.ac.in पर जारी आधिकारिक नोटिस देखें. NTA ने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्र चुनने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सभी अफवाह भ्रामक और अप्रमाणित हैं.

