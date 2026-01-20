हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main 2026: JEE Main देने जा रहे हैं? परीक्षा केंद्र जाने से पहले;जान लें ये जरूरी नियम

JEE Main 2026: JEE Main देने जा रहे हैं? परीक्षा केंद्र जाने से पहले;जान लें ये जरूरी नियम

कल देशभर में JEE Main 2026 की परीक्षा आयोजित होने जा रही है, लाखों छात्र इस एग्जाम में शामिल होंगे.आइये एग्जाम से पहले ये जरूरी नियम जरूर जान लें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Jan 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

कल देशभर में JEE Main 2026 की परीक्षा आयोजित होने जा रही है.लाखों छात्र इस एग्जाम में शामिल होंगे.ऐसे में अगर आप भी कल परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एग्जाम डे को लेकर कुछ सख्त नियम तय किए हैं, जिनकी अनदेखी करने पर आपको परीक्षा केंद्र में एंट्री तक नहीं मिल सकती. JEE Main 2026 एग्जाम में किसी भी तरह की गलती भारी पड़ सकती है. इसलिए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें, सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखें और NTA के नियमों का पूरी तरह पालन करें.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE Main 2026 परीक्षा को लेकर साफ निर्देश जारी किए हैं. ये नियम परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के दौरान लागू होंगे. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना है जरूरी

NTA के मुताबिक, सभी उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. ट्रैफिक, बस या ट्रेन लेट होने जैसी किसी भी वजह से देरी होने पर एंट्री नहीं दी जाएगी. गेट बंद होने के बाद किसी भी हाल में अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी.

देर से आने वालों को नहीं मिलेगा मौका

एजेंसी ने साफ कर दिया है कि तय समय के बाद पहुंचने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई अपील या अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा. परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचना पूरी तरह उम्मीदवार की जिम्मेदारी होगी.

एडमिट कार्ड और पहचान पत्र रखना जरूरी 

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के पास NTA की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रिंटेड एडमिट कार्ड होना जरूरी है. इसके साथ एक मान्य फोटो पहचान पत्र भी दिखाना होगा. बिना सही दस्तावेजों के परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी.

सीट बदलने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

हर उम्मीदवार को रोल नंबर के अनुसार सीट दी जाएगी.अगर कोई छात्र अपनी तय सीट के अलावा कहीं और बैठता है, तो इसे अनुचित साधन (UFM) माना जाएगा. ऐसे मामलों में उम्मीदवार की परीक्षा रद्द हो सकती है.

प्रश्नपत्र सही है या नहीं, जरूर जांचें

उम्मीदवारों को कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्नपत्र को ध्यान से देखना होगा. अगर प्रश्नपत्र आपके चुने हुए विषय से अलग है, तो तुरंत परीक्षा कक्ष में मौजूद स्टाफ को इसकी जानकारी दें.

परीक्षा स्टाफ से सहयोग करना जरूरी

पहचान सत्यापन, बायोमेट्रिक जांच और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान परीक्षा स्टाफ का पूरा सहयोग करना जरूरी है.सहयोग न करने पर भी कार्रवाई हो सकती है.

JEE Main 2026: ड्रेस कोड 

 पुरुष उम्मीदवारों के लिए

  • मेटल बटन, चेन या ज़िप वाले कपड़े न पहनें.
  • टोपी, मफलर या सिर ढकने वाली चीजें मना हैं.
  • चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट जैसे गहने न पहनें.
  • फुटवियर मोटे तलवों वाले जूते न पहनें, साधारण चप्पल या सैंडल पहनें.

    महिला उम्मीदवारों के लिए

  • स्टोल, दुपट्टा, स्कार्फ या ढीले कपड़े न पहनें.
  • झुमके, चूड़ियां, अंगूठी जैसी ज्वेलरी न पहनें.
  • कपड़ों में मेटल पिन या सजावटी बटन न हों.
  • हाई हील या भारी जूते न पहनें,हल्की सैंडल या चप्पल बेहतर है.

जींस को लेकर नियम
जींस पहन सकते हैं मेटल ज़िप, बड़े बटन या डिजाइनर जींस से बचें
मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेल्ट, पर्स, बैग, गहने,धार्मिक या मेडिकल उपकरण अपने साथ लेकर न जायें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 20 Jan 2026 12:09 PM (IST)
