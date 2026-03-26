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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Advanced 2026: IIT Roorkee ने जारी किया सिलेबस, परीक्षा पैटर्न में नहीं होगा कोई बदलाव पूरी अपडेट

JEE Advanced 2026: IIT Roorkee ने जारी किया सिलेबस, परीक्षा पैटर्न में नहीं होगा कोई बदलाव पूरी अपडेट

JEE Advanced 2026 के लिए IIT Roorkee की ओर से सिलेबस जारी किया गया है. परीक्षा 17 मई 2026 को होगी और इसका पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 26 Mar 2026 08:01 PM (IST)
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इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक JEE Advanced 2026 को लेकर नई जानकारी जारी हुई है. इस बार परीक्षा कराने वाली संस्था IIT Roorkee ने आधिकारिक सिलेबस जारी कर दिया है.

सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी जो छात्र लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है. अब उन्हें अपनी तैयारी की दिशा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

कब होगी परीक्षा

JEE Advanced 2026 की परीक्षा 17 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा देश के अलग-अलग केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में होगी. हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा एक ही दिन में दो पेपरों में ली जाएगी.

छात्रों के लिए दोनों पेपर देना जरूरी होगा. अगर कोई उम्मीदवार सिर्फ एक ही पेपर देता है, तो उसका रिजल्ट मान्य नहीं माना जाएगा. इसलिए परीक्षा के दिन पूरी तैयारी के साथ दोनों पेपर देना बेहद जरूरी है.

परीक्षा का समय 

परीक्षा के दिन दोनों पेपर अलग-अलग समय पर होंगे.

  • पहला पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा. दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा.
  • दोनों पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से सवाल पूछे जाएंगे. हालांकि हर साल सवालों की संख्या और उनके प्रकार में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन परीक्षा का मूल ढांचा वही रहेगा.

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सिलेबस में क्या है खास

IIT Roorkee की ओर से जारी सिलेबस में वही प्रमुख टॉपिक्स शामिल किए गए हैं जो पिछले सालों में थे. इसका मतलब यह है कि छात्रों को नई किताबों या नए विषयों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है.

जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं, वे अपने पुराने नोट्स, किताबों और पिछले साल के प्रश्नपत्रों के आधार पर ही आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं. इससे उनकी तैयारी और मजबूत हो सकती है.

छात्रों के लिए क्यों राहत भरी खबर

परीक्षा पैटर्न में बदलाव न होना छात्रों के लिए बहुत बड़ी राहत माना जा रहा है. अक्सर जब पैटर्न बदलता है तो छात्रों को नई रणनीति बनानी पड़ती है, जिससे तनाव बढ़ जाता है.

लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. अब छात्र बिना किसी उलझन के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं. वे पुराने पेपर हल कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 08:01 PM (IST)
Tags :
Education IIT Roorkee JEE Advanced 2026
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