75% अंक नहीं होने पर भी मिल सकता है IIT में दाखिला, IIT रुड़की ने दी बड़ी राहत

अगर आप भी JEE Advanced 2026 के जरिए IIT में दाखिले का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. IIT रुड़की की तरफ से छात्रों के लिए बड़ी राहत दी गई है. IIT रुड़की ने कहा है कि जिन छात्र-छात्राओं को क्लास 12वीं में तय न्यूनतम अंक अभी पूरे नहीं हुए हैं, वे भी फिलहाल अपनी पसंद के संस्थान और कोर्स (Choice Filling) भर सकते हैं.

IIT रुड़की की ओर से जारी सूचना के अनुसार सामान्य (General), ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) और ईडब्ल्यूएस (GEN-EWS) वर्ग के छात्रों के लिए 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. वहीं, एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PwD) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 65 प्रतिशत निर्धारित है.​

संस्थान ने कहा है कि जिन छात्रों के वर्तमान में निर्धारित प्रतिशत से कम अंक हैं, वे भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार अपनी रैंक के आधार पर पसंदीदा विकल्प भर सकते हैं और उन्हें सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

JEE admission 2026: IIT Roorkee says: For those students whose Class 12 (or equivalent) marks are less than 75% (for General/OBC-NCL/GEN-EWS categories) or less than 65% (for SC/ST/PwD categories), please note the following:



You are eligible to fill in your choices at present… — ANI (@ANI) June 5, 2026

कब तक करना होगा

हालांकि, ऐसे छात्रों को 15 जुलाई 2026 तक अपना संशोधित स्कोर कार्ड जमा करना होगा, जिसमें उनकी श्रेणी के अनुसार आवश्यक न्यूनतम अंक दर्ज हों. संशोधित अंक पत्र मिलने के बाद ही उनकी प्रवेश पात्रता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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ईमेल से भेजें स्कोर कार्ड

IIT रुड़की के अनुसार उम्मीदवारों को अपना संशोधित स्कोर कार्ड ईमेल के माध्यम से भेजना होगा. इसके लिए संस्थान ने orgjee@iitr.ac.in ईमेल आईडी जारी की है. निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधित परिणाम जमा करने वाले छात्रों को चौथे राउंड (Round 4) के अंत तक आवंटित सीट पर प्रवेश दिया जाएगा.

यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जो अपने बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में सुधार, पुनर्मूल्यांकन या अन्य प्रक्रियाओं के कारण संशोधित अंकपत्र का इंतजार कर रहे हैं. इससे ऐसे उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर नहीं होना पड़ेगा और वे अपनी JEE Advanced रैंक के आधार पर सीट आवंटन में शामिल रहेंगे.

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