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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Admission 2026: 75% अंक नहीं होने पर भी मिल सकता है IIT में दाखिला, IIT रुड़की ने दी बड़ी राहत

JEE Admission 2026: 75% अंक नहीं होने पर भी मिल सकता है IIT में दाखिला, IIT रुड़की ने दी बड़ी राहत

जो छात्र-छात्राएं आईआईटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं, उनके के लिए अच्छी खबर है. 75 फीसदी से कम नंबर पाने वाले छात्रों को आईआईटी रुड़की की तरफ से राहत दी गई है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Jun 2026 07:09 AM (IST)
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अगर आप भी JEE Advanced 2026 के जरिए IIT में दाखिले का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. IIT रुड़की की तरफ से छात्रों के लिए बड़ी राहत दी गई है. IIT रुड़की ने कहा है कि जिन छात्र-छात्राओं को क्लास 12वीं में तय न्यूनतम अंक अभी पूरे नहीं हुए हैं, वे भी फिलहाल अपनी पसंद के संस्थान और कोर्स (Choice Filling) भर सकते हैं.

IIT रुड़की की ओर से जारी सूचना के अनुसार सामान्य (General), ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL) और ईडब्ल्यूएस (GEN-EWS) वर्ग के छात्रों के लिए 12वीं में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. वहीं, एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PwD) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 65 प्रतिशत निर्धारित है.​

संस्थान ने कहा है कि जिन छात्रों के वर्तमान में निर्धारित प्रतिशत से कम अंक हैं, वे भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार अपनी रैंक के आधार पर पसंदीदा विकल्प भर सकते हैं और उन्हें सीट आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

कब तक करना होगा

हालांकि, ऐसे छात्रों को 15 जुलाई 2026 तक अपना संशोधित स्कोर कार्ड जमा करना होगा, जिसमें उनकी श्रेणी के अनुसार आवश्यक न्यूनतम अंक दर्ज हों. संशोधित अंक पत्र मिलने के बाद ही उनकी प्रवेश पात्रता पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

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ईमेल से भेजें स्कोर कार्ड

IIT रुड़की के अनुसार उम्मीदवारों को अपना संशोधित स्कोर कार्ड ईमेल के माध्यम से भेजना होगा. इसके लिए संस्थान ने orgjee@iitr.ac.in ईमेल आईडी जारी की है. निर्धारित समय सीमा के भीतर संशोधित परिणाम जमा करने वाले छात्रों को चौथे राउंड (Round 4) के अंत तक आवंटित सीट पर प्रवेश दिया जाएगा.

यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जो अपने बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में सुधार, पुनर्मूल्यांकन या अन्य प्रक्रियाओं के कारण संशोधित अंकपत्र का इंतजार कर रहे हैं. इससे ऐसे उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर नहीं होना पड़ेगा और वे अपनी JEE Advanced रैंक के आधार पर सीट आवंटन में शामिल रहेंगे.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 07:09 AM (IST)
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