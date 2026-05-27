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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET Scam: 13 गिरफ्तारियां, कई छापे, क्या CBI पहुंच गई है NEET पेपर लीक के मास्टरमाइंड के करीब?

NEET Scam: 13 गिरफ्तारियां, कई छापे, क्या CBI पहुंच गई है NEET पेपर लीक के मास्टरमाइंड के करीब?

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने लातूर के एक डॉक्टर और पुणे के कोचिंग फैकल्टी को गिरफ्तार किया. अब तक 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और जांच जारी है.

By : रवि यादव | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 27 May 2026 12:08 PM (IST)
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NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है. अब इस हाई-प्रोफाइल केस में दो और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है. ताजा कार्रवाई ने पूरे एजुकेशन नेटवर्क और कोचिंग माफिया पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सीबीआई ने NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है. लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरुरे को NEET UG 2026 के प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने आरोपी कोचिंग सेंटर के मालिक के बेटे समेत तीन छात्रों को आरोपी पी.वी. कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्नपत्र प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

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APMA कोचिंग फैकल्टी गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपी तेजस हर्षदकुमार शाह हैं, जो पुणे स्थित कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी (APMA) में भौतिकी के फैकल्टी सदस्य हैं, उन्हें NEET UG 2026 परीक्षा के लीक हुए भौतिकी के प्रश्नपत्र गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे. इस मामले में सिलसिलेवार कड़ी और साजिश का पता लगाने के लिए जांच जारी है. सीबीआई ने अब तक विभिन्न स्थानों पर 49 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं. जब्त की गई वस्तुओं का विस्तृत विश्लेषण जारी है.

शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर CBI का केस

सीबीआई ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर 12.05.2026 को NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में केस दर्ज किया था. केस दर्ज होते ही विशेष टीमें गठित की गईं और देश भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए गए, जिनमें कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिलियानगर से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. विभिन्न विशेष टीमें मिलकर जांच कर रही हैं और जांच में परीक्षा से पहले प्रसारित रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्नपत्रों के लीक होने के वास्तविक स्रोत का पता चला है.

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Published at : 27 May 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Education Ministry CBI NEET UG Paper Leak NEET Scam
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