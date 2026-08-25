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हिंदी न्यूज़शिक्षाBU के रिजल्ट में गड़बड़ी, पास छात्रों को फेल और गलत विषय जोड़कर दिए 0 नंबर

BU के रिजल्ट में गड़बड़ी, पास छात्रों को फेल और गलत विषय जोड़कर दिए 0 नंबर

भोपाल में बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में जारी किए रिजल्ट में गड़बड़ियों का मामला सामने आया. इस मामले में कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा देने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित बता दिया गया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Edited By: कविता गाद्री |  Updated at : 25 Aug 2026 05:42 PM (IST)
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भोपाल स्थित बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के हाल ही में जारी रिजल्ट को लेकर छात्र-छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है. रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही है. कुछ छात्रों का आरोप है कि परीक्षा देने के बावजूद उन्हें अनुपस्थित बता दिया गया है, तो कुछ के नंबर जीरो दर्ज किए गए हैं. वहीं कुछ छात्रों की मार्कशीट में ऐसे विषय भी जोड़ दिए गए हैं, जिन्हे उन्होंने चुना तक नहीं था. रिजल्ट में सामने आ रही इन शिकायतों के बाद छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने को मजबूर है. यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ सूत्रों के अनुसार करीब 30 प्रतिशत रिजल्ट में किसी न किसी तरह की गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है. वहीं अब तक 10 हजार शिकायतें मिलने की बात सामने आई है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शिकायतों की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई और रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है.

CASE STUDY-1: टॉपर छात्र को मिले जीरो नंबर
 
रिजल्ट में गड़बड़ी का एक मामला सिवनी की छात्रा सुहानी का सामने आया है. छात्र का कहना है कि वह पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही और टॉपर भी रही. इसके इस बार रिजल्ट में एक विषय में उन्हें जीरो नंबर दे दिए गए और फेल घोषित कर दिया गया. सुहानी ने यूनिवर्सिटी में शिकायत करते हुए सवाल उठाया कि अगर उन्होंने परीक्षा दी है, तो कम से कम कुछ नंबर तो आने चाहिए थे. लेकिन रिजल्ट में जीरो कैसे दर्ज हो गया. शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उनकी ओएमआर शीट की जांच कराई. जांच में ओएमआर शीट और एजेंसी की ओर से तैयार रिजल्ट में अंतर सामने आया. ओएमआर शीट के अनुसार छात्र परीक्षा में पास थी, जबकि तैयार रिजल्ट में उसे फेल बताया गया था.

CASE STUDY-2: जो विषय चुना ही नहीं, उसमें दे दिया 0

दूसरा मामला भोपाल के बीकॉम के छात्र तोहफान अहिरवार का है. छात्र की मार्कशीट में टूर एंड ट्रेवल्स विषय दर्ज कर दिया गया. छात्र का कहना है कि उसने इस विषय का चयन ही नहीं किया था. इसके बावजूद मार्कशीट में यह विषय जोड़ने के साथ इसमें उसे जीरो नंबर दिए गए और रिजल्ट में फेल कर दिया गया. तोहफान के अनुसार वह अपनी शिकायत लेकर 3 से 4 बार यूनिवर्सिटी जा चुका है. कॉलेज की ओर से उसे यूनिवर्सिटी जाने को कहा गया, जबकि यूनिवर्सिटी की ओर से जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया जा रहा है. 

0 नंबर ही नहीं, अनुपस्थित करने की भी शिकायतें

छात्रों की परेशानी सिर्फ जीरो नंबर पर ही खत्म नहीं होती है. यूनिवर्सिटी को ऐसी शिकायतें भी मिली है, जिसमें छात्रों के परीक्षा में शामिल होने के बावजूद उन्हें रिजल्ट में अनुपस्थित बताए जाने की बात कही गई है. कुछ छात्रों ने अपने वास्तविक नंबर गलत दर्ज किए जाने की शिकायत भी की. यानी रिजल्ट में कहीं नंबरों को लेकर समस्या है, कहीं विषय गलत जुड़ गया और कहीं परीक्षा में मौजूद रहने के बावजूद छात्रों को अनुपस्थिति दर्ज कर दिया गया. 

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यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या है कहना? 

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के सहायक कुल सचिव सुनील नायक के अनुसार यूनिवर्सिटी के पास रिजल्ट को लेकर कई शिकायतें आई हैं. इसमें जीरो नंबर मिलने, उपस्थित होने के बावजूद अनुपस्थिति दर्ज किए जाने जैसी शिकायतें शामिल है. उन्होंने बताया कि रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसी को लेकर यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की है और एजेंसी पर पेनल्टी भी लगाई है. मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है. इसमें दो वरिष्ठ प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और आईटी सेल के अध्यक्ष शामिल है. 

OMR शीट और एजेंसी के डेटा का भी होगा मिलान

यूनिवर्सिटी की ओर से अब छात्रों की शिकायतों की जांच उनके वास्तविक रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है. इसके लिए ओएमआर शीट, रिजल्ट और एजेंसी के डेटा का मिलान किया जा रहा है. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि रिजल्ट में गलती कहां हुई और किन छात्रों के रिजल्ट में सुधार की जरूरत है. यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है. एजेंसी से रिजल्ट में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर जवाब मांगा गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है. 

हजारों छात्र परेशान, जिम्मेदारी पर सवाल 

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड  सैकड़ों कॉलेज के हजारों छात्र इस समय कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच चक्कर लगा रहे हैं. कॉलेज छात्रों को यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है और यूनिवर्सिटी जांच के बाद समाधान का भरोसा दे रहा है. इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एजेंसी की गलती का खामियाजा छात्रों को क्यों भुगतना पड़ रहा है. जिस रिजल्ट को देखकर छात्रों को अपने भविष्य का फैसला करना है, अगर इस रिजल्ट में छात्र को फेल से पास और जीरो से वास्तविक नंबर तक की गड़बड़ियां सामने आएगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी. 

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 25 Aug 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
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