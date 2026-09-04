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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला

‘उनके मुंह से ऐसी बात...’, पूर्व CM ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का हमला

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिग्गज अभिनेता और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती को राज्य सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Sep 2026 04:07 PM (IST)
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पद्म भूषण से सम्मानित दिग्गज अभिनेता और BJP के पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि क्या ये सब बातें उनके (ममता बनर्जी के) मुंह से अच्छी लग रही है कि उन पर अत्याचार हो रहा है. मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि हमने सहा है, हमने ये सब (अत्याचार) सहा है. मैं ज्यादा बोलकर किसी का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन उनके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगतीं कि उन पर अत्याचार हो रहा है.

बंगाल सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार बनाए जाने पर बोले मिथुन

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार में नए सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, ‘हमने जो कुछ भी खोया है, उसे वापस लाने की कोशिश करेंगे. हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि हम सभी को, पूरे भारत को बंगाल ला सकें. बंगाल आइए, यहां शूटिंग कीजिए, पहाड़ों और समुद्र का मजा लीजिए और रोमांस का आनंद उठाइए.’ 

दरअसल, दिग्गज एक्टर और पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल में फिल्म प्रोडक्शन के लिए 30 प्रतिशत की सब्सिडी देने की मांग की थी, जिसे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सहमति दे दी है. चक्रवर्ती ने कहा, ‘अगर हम पश्चिम बंगाल के फिल्म इंडस्ट्री को उसके गौरवशाली दौर में वापस लेकर जाना चाहते हैं, तो मेरा एक विशेष अनुरोध है कि बंगाल की तरफ से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए. इस पर मुख्यमंत्री जी कहा है कि यह किया जाएगा.’

फिल्म सेंटर के शिलान्यास समारोह में बोले CM शुभेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को राजधानी कोलकाता में ‘उत्तर कुमार फिल्म सेंटर’ के शिलान्यास समारोह के दौरान अपना संबोधन देते हुए एक्टर और पूर्व सांसद मिथुन चक्रवर्ती को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें राज्य सरकार का सांस्कृतिक सलाहकार यानी कल्चरल एडवाइजर नियुक्त करने की घोषणा की.

इस फिल्म सेंटर को 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा, जो राज्य सरकार के कल्चर अफेंयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही मंजूर कर दिया गया है. शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ‘फिल्म सेंटर के डिजाइन को अंतिम रूप देने का काम बंगाली सिनेमा जगत से जुड़े एक्सपर्ट्स पर छोड़ दिया जाएगा और राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी.’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें यह काम पूरी आजादी के साथ करने का मौका दिया जाना चाहिए. हमारा काम उन्हें सहयोग और समर्थन देना है. हर हर मामले में दखल नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करना सही नहीं है.’ 

यह भी पढ़ेंः अभिजीत दीपके ने शेयर किया निशु आजाद का वीडियो, दिल्ली पुलिस से बोले- 'खुलेआम...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 04 Sep 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
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