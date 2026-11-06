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हिंदी न्यूज़शिक्षाSpecial TET Answer Key Released: स्पेशल TET की आंसर की जारी, 12 नवंबर तक यहां दर्ज कराएं आपत्ति

Special TET Answer Key Released: स्पेशल TET की आंसर की जारी, 12 नवंबर तक यहां दर्ज कराएं आपत्ति

UPESSC ने Special TET परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की आयोग ने जारी कर दी है. वहीं जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Nov 2026 12:00 PM (IST)
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Special TET Answer Key Released: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत आयोजित स्पेशल टीईटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है. वहीं जो उम्मीदवार 3 नवंबर 2026 को आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और संभावित अंकों का आकलन भी कर सकते हैं. 

3 नवंबर को को हुई थी परीक्षा 

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आयोग के विज्ञापन संख्या 03/2026 के अंतर्गत स्पेशल टीईटी परीक्षा का आयोजन 3 नवंबर 2026 को प्रदेश के कुल 6 मंडल मुख्यालयों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में दो पारियों में संपन्न कराया गया था. इस लिखित परीक्षा में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया था. परीक्षा ओएमआर आधारित ऑफलाइन मोड में 2 घंटे 30 मिनट तक आयोजित कराई गई थी. वहीं परीक्षा के सफल आयोजन के तुरंत बाद पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने इसकी प्रोविजनल आंसर की लाइव कर दी है. 

12 नवंबर तक ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं आपत्ति 

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार और उपसचिव संजय कुमार सिंह की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अगर किसी उम्मीदवार को मास्टर सेट की प्रोविजनल आंसर की और किसी भी सवाल या उत्तर पर कोई गलती नजर आती है, तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने की तारीख 5 नवंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी. वहीं निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी स्थिति में प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन माध्यम से ही एक्सेप्ट की जाएगी. डाक, ईमेल या दूसरी पर्सनल रूप से भेजी गई किसी भी आपत्ति को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. 

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कैसे दर्ज कराएं आपत्ति?

  • आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं. 
  •  इसके यह अपनी बर्थ डेट डालकर बाद लॉगिन करें.
  • अब वह सवाल चुने, जिसके खिलाफ आप आपत्ति करना चाहते हैं. 
  • इसके बाद सवाल के सामने दिखाए गए ड्रॉप आउट मेनू से सही तरह का ऑब्जेक्शन चुनें. 
  • वहीं ऑब्जेक्शन के लिए दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में सही वजह या रेफरेंस डालें. 
  • अब एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्शन सबमिट करें और व्यू ऑब्जेक्शन समरी ऑप्शन से डिटेल्स चेक करें.
  • ऑब्जेक्शन समरी टैब में मौजूद पेमेंट ऑप्शन से ऑब्जेक्शन के लिए फीस का ऑनलाइन पेमेंट करके सबमिट कर दें.

कितनी देनी होगी आपत्ति के लिए फीस?

आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 100 रुपये की ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी. जितने सवालों पर आपत्ति दर्ज की जाएगी, प्रत्येक के लिए अलग से फीस देनी होगी. आपत्ति सबमिट करने के बाद उम्मीदवार पोर्टल पर व्यू ऑब्जेक्शन समरी के माध्यम से अपनी आपत्ति का विवरण देख सकेंगे. वहीं आपत्ति के सेक्शन में प्रिंट आइकन पर क्लिक करके उम्मीदवार इसका प्रिंटआउट भी रख सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 06 Nov 2026 12:00 PM (IST)
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