हिंदी न्यूज़शिक्षाIAS टीना डाबी की कितनी है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से उन्हें कितना होगा फायदा?

IAS टीना डाबी की कितनी है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से उन्हें कितना होगा फायदा?

क्या आपको पता है आईएएस टीना डाबी को कितनी सैलरी मिलती है और ये 8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी. अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Oct 2025 01:37 PM (IST)
देश में यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए आईएएस बनने का सपना हमेशा से सबसे बड़ा माना जाता है. इस देश की टॉप सरकारी नौकरी के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी में होती है. ऐसे में आईएएस टीना डाबी की जिंदगी और सैलरी हमेशा चर्चा में रहती है.

टीना डाबी ने साल 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल कर इतिहास रचा था. वह 22 साल की उम्र में पहली बार में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली दलित महिला बनीं. भोपाल में जन्मी और दिल्ली में पली-बढ़ी टीना डाबी ने अपनी मेहनत और लगन से देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है. उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और समाज में बदलाव लाने की मिसाल भी है.

शिक्षा की बात करें तो, टीना ने बोर्ड परीक्षा में शानदार रिजल्ट देने के बाद लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहली ही बार में सफलता हासिल कर सभी को चौंका दिया.

आईएएस टीना डाबी की वर्तमान सैलरी

रिपोर्ट्स के अनुसार टीना डाबी वर्तमान में जिला कलेक्टर/आयुक्त स्तर (पे लेवल 14) पर तैनात हैं. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, उनके मूल वेतन लगभग 1,44,200 रुपये प्रति माह है. इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ते शामिल नहीं हैं. अगर इन भत्तों को भी जोड़ा जाए, तो उनकी मासिक आय 1.5 से 2 लाख रुपये तक हो सकती है.

आईएएस अधिकारियों को इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे सरकारी आवास, एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस), वाहन सुविधा और चिकित्सा सुविधाएं. इसके साथ ही अधिकारी अपने पद और अनुभव के आधार पर बोनस और अन्य लाभ भी प्राप्त करते हैं.

8वें वेतन आयोग से कितना फायदा होगा?

8वें वेतन आयोग के अनुसार आईएएस (लेवल-10) अधिकारियों की वर्तमान सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर लगभग 1,60,446 रुपये हो जाएगी. इस बढ़ोतरी के साथ ही टीना डाबी जैसे अधिकारी की कुल मासिक आय और भत्तों को मिलाकर 2 लाख 25 हजार रुपये से ज्यादा भी पहुंच सकती है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 15 Oct 2025 01:37 PM (IST)
