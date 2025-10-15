IAS टीना डाबी की कितनी है सैलरी, 8वें वेतन आयोग से उन्हें कितना होगा फायदा?

देश में यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए आईएएस बनने का सपना हमेशा से सबसे बड़ा माना जाता है. इस देश की टॉप सरकारी नौकरी के बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी में होती है. ऐसे में आईएएस टीना डाबी की जिंदगी और सैलरी हमेशा चर्चा में रहती है.

टीना डाबी ने साल 2015 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल कर इतिहास रचा था. वह 22 साल की उम्र में पहली बार में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली दलित महिला बनीं. भोपाल में जन्मी और दिल्ली में पली-बढ़ी टीना डाबी ने अपनी मेहनत और लगन से देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया है. उनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और समाज में बदलाव लाने की मिसाल भी है.

शिक्षा की बात करें तो, टीना ने बोर्ड परीक्षा में शानदार रिजल्ट देने के बाद लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया. इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहली ही बार में सफलता हासिल कर सभी को चौंका दिया.

आईएएस टीना डाबी की वर्तमान सैलरी

रिपोर्ट्स के अनुसार टीना डाबी वर्तमान में जिला कलेक्टर/आयुक्त स्तर (पे लेवल 14) पर तैनात हैं. 7वें वेतन आयोग के अनुसार, उनके मूल वेतन लगभग 1,44,200 रुपये प्रति माह है. इसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ते शामिल नहीं हैं. अगर इन भत्तों को भी जोड़ा जाए, तो उनकी मासिक आय 1.5 से 2 लाख रुपये तक हो सकती है.

आईएएस अधिकारियों को इसके अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे सरकारी आवास, एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस), वाहन सुविधा और चिकित्सा सुविधाएं. इसके साथ ही अधिकारी अपने पद और अनुभव के आधार पर बोनस और अन्य लाभ भी प्राप्त करते हैं.

8वें वेतन आयोग से कितना फायदा होगा?

8वें वेतन आयोग के अनुसार आईएएस (लेवल-10) अधिकारियों की वर्तमान सैलरी 56,100 रुपये से बढ़कर लगभग 1,60,446 रुपये हो जाएगी. इस बढ़ोतरी के साथ ही टीना डाबी जैसे अधिकारी की कुल मासिक आय और भत्तों को मिलाकर 2 लाख 25 हजार रुपये से ज्यादा भी पहुंच सकती है.

