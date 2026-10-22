श्रद्धा दुबे का गैंग के सरगना से था अफेयर, पुलिस को यूपी के विधायक पर भी शक

शिवा शर्मा हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को अलग-अलग और फिर एक साथ सामने बैठाकर पूछताछ की. श्रद्धा का एक बैंक अकाउंट फ्रीज करवाया गया जिसमें ₹6 लाख रुपये थे. Z गैंग के सरगना जुल्फिकार से श्रद्धा का अफेयर 2024 तक चला था. नागपुर में श्रद्धा के लिए फ्लैट के इंतजाम को लेकर यूपी के एक विधायक पर पुलिस को शक है. पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. पूछताछ के दौरान श्रद्धा को अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की चिंता थी. एक पूर्व डीजी के वकील के लड़के ने श्रद्धा के लिए कानूनी इंतजाम किए थे.

बता दें कि मॉडल श्रद्धा दुबे को मंगलवार (20 अक्टूबर) को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था. यूपी एसटीएफ की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. तीनों पर ही 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. नागपुर से इन्हें रिमांड पर लखनऊ लाया गया.

9 अक्टूबर को शिवा की मौत

9 अक्टूबर को हजरतगंज थाना क्षेत्र के बालू अड्डा इलाके में एक अपार्टमेंट की बालकनी से शिवा शर्मा कथित तौर पर नीचे गिर गया था. इस मामले में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे, उनके ड्राइवर तनवीर अली (उर्फ दानिश) और दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने श्रद्धा, रश्मि और दानिश की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के लिए 50-50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी.

फरार चल रही थी श्रद्धा

शुरुआत में पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मानकर जांच शुरू की थी, लेकिन परिवार के आरोपों के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया. श्रद्धा दुबे तब से फरार थी.

फरार चल रही श्रद्धा ने जारी किया था वीडियो

फरार होने के दौरान ही श्रद्धा का दो वीडियो सामने आया था. दोनों ही वीडियो में उसने शिवा शर्मा की मौत में अपना हाथ होने से इनकार किया था. श्रद्धा ने यह भी आरोप लगाया था कि शिवा पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज था और उसने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में अपनी जान देने की धमकी दी थी.

अखिलेश यादव ने ओवैसी को बताया रावण? रामपुर में बोले- वो भी वेशभूषा बदलकर...