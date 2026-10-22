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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रद्धा दुबे का गैंग के सरगना से था अफेयर, पुलिस को यूपी के विधायक पर भी शक

श्रद्धा दुबे का गैंग के सरगना से था अफेयर, पुलिस को यूपी के विधायक पर भी शक

शिवम शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश से पूछताछ की. तीनों से अलग-अलग और फिर साथ बैठाकर सवाल जवाब किए गए.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 22 Oct 2026 04:46 PM (IST)
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शिवा शर्मा हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को अलग-अलग और फिर एक साथ सामने बैठाकर पूछताछ की. श्रद्धा का एक बैंक अकाउंट फ्रीज करवाया गया जिसमें ₹6 लाख रुपये थे. Z गैंग के सरगना जुल्फिकार से श्रद्धा का अफेयर 2024 तक चला था. नागपुर में श्रद्धा के लिए फ्लैट के इंतजाम को लेकर यूपी के एक विधायक पर पुलिस को शक है. पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी दी. पूछताछ के दौरान श्रद्धा को अपने इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की चिंता थी. एक पूर्व डीजी के वकील के लड़के ने श्रद्धा के लिए कानूनी इंतजाम किए थे.

बता दें कि मॉडल श्रद्धा दुबे को मंगलवार (20 अक्टूबर) को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था. यूपी एसटीएफ की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. तीनों पर ही 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. नागपुर से इन्हें रिमांड पर लखनऊ लाया गया. 

9 अक्टूबर को शिवा की मौत

9 अक्टूबर को हजरतगंज थाना क्षेत्र के बालू अड्डा इलाके में एक अपार्टमेंट की बालकनी से शिवा शर्मा कथित तौर पर नीचे गिर गया था. इस मामले में श्रद्धा की बहन रश्मि दुबे, उनके ड्राइवर तनवीर अली (उर्फ दानिश) और दो अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने श्रद्धा, रश्मि और दानिश की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने वाले के लिए 50-50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी. 

फरार चल रही थी श्रद्धा

शुरुआत में पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मानकर जांच शुरू की थी, लेकिन परिवार के आरोपों के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया. श्रद्धा दुबे तब से फरार थी.

फरार चल रही श्रद्धा ने जारी किया था वीडियो

फरार होने के दौरान ही श्रद्धा का दो वीडियो सामने आया था. दोनों ही वीडियो में उसने शिवा शर्मा की मौत में अपना हाथ होने से इनकार किया था. श्रद्धा ने यह भी आरोप लगाया था कि शिवा पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज था और उसने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में अपनी जान देने की धमकी दी थी. 

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Input By : PTI
Published at : 22 Oct 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Shraddha Dubey
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